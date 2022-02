K obrovské tragédii došlo v úterý ve slovenské Spišské Nové Vsi. Hasiči tam našli v jednom z bytů ubodanou teprve patnáctiletou holčičku. A co víc, podezřelou je její vlastní matka! Dívce, která snila o kariéře herečky, už bohužel nebylo pomoci. Děsivým případem se aktivně zabývá slovenská policie.

Podezřelá matka taktéž utrpěla těžká zranění, záchranáři ji převezli do nemocnice. Kriminalisté už v případu začali trestní stíhání pro závazný zločin vraždy. Sousedé jsou z vraždy naprosto zděšení. Jak ale podle deníku Nový Čas uvedli, z bytu slyšeli den před mordem hluk.

Do bytu, kde se tragédie odehrála, se nejprve snažila dostat babička. Bylo ale zamčeno. Namísto se až skrze okno dostali hasiči. To, co spatřili, už z paměti jen tak nevymažou. V pokoji ležela nebohá Bibiana v kaluži krve.

Video Ve Spišské Nově Vsi měla osmatřicetiletá žena zabít vlastní dceru (†15) a následně spáchat sebevraždu. - TV JOJ

Bývalá třídní učitelka zavražděné dívenky uvedla, že Bibiana byla svědomitá, skromná a zodpovědná. Ze všeho nejvíc milovala herectví a toužila se stát slavnou. Bibiana byla před tragickou smrtí několik dní doma, protože žáci měli nařízenou distanční výuku. Není záhadou, že dívčina matka nebyla z její vášně pro herectví nadšená. Chtěla, aby se vydala cestou ekonomie.

Zdrcení spolužáci ve škole zřídili pietní místo. Přímo na místě jim pomáhají odborníci z řad psychologů. Matka, která měla svou dceru připravit o život a poté se neúspěšně pokusit o sebevraždu, je v péči lékařů a zajímá se o ní policie. „V souvislosti s tragédií vyšetřoval začal stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedla mluvčí policistů Lenka Ivanová.