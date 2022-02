Jeden z kněží želivského kláštera měl v loňském roce při sadomasochistických hrátkách jinému muži uříznout varle. Soud ho do vazby neposlal, církev slíbila, že bude spolupracovat s policií. Místní jsou ale v šoku z toho, že podivný páter u nich i nadále může sloužit mše.

K hrůznému činu došlo v loňském roce v Karlovarském kraji, konkrétně v jednom z bytů v Chebu. V rámci sadomasochistických hrátek mezi dvěma muži měl obviněný kněz (35) tomu druhému uříznout varle.

Zraněný muž nakonec skončil v nemocnici, kde mu lékaři museli hnisavou ránu s rozsáhlým zánětem v rozkroku ošetřit. Tady zároveň zjistili, že došlo k neodbornému odstranění části genitálií a případ předali kriminalistům.

Ti po vyšetřování zahájili trestní stíhání muže, kterého obvinili z neoprávněného odebrání tkání a orgánů. „Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Pešková. Podle serveru Deník.cz je ale kněz z Želivi na Pelhřimovsku na svobodě a dál slouží mše.

Ve čtvrtek server ale informoval, že byl kněz suspendován, tedy postaven mimo službu, a mše tak už sloužit nebude. Zároveň se podle Opata nesmí pohybovat jinde než na vymezeném prostoru kláštera. Stále mu hrozí až osmiletý trest vězení.

Skandál zasáhl i samotnou obec. „Návštěvnost místního kostela je veliká, proto si myslím, že bychom měli vědět, kdo to byl. Až do vyřešení by neměl vykonávat kněžské povinnosti,“ řekl Deníku starosta obce Miroslav Buňata.

Církev se za svého spolubratra zaručila, pravděpodobně i díky tomu neskončil ve vazbě. V klášteře trvale žije sedm kněží, kteří jsou ze Slovenska.