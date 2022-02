V Česku jsou první vozy amerického konvoje. Míří na cvičení, přesun potrvá týden

První vozy amerického vojenského konvoje vjely v úterý ve 21:00 do Česka přes hranice v Rozvadově na Tachovsku. Vojáci se přesouvají z Německa na cvičení na Slovensko. Prvních zhruba 12 nákladních vozů vjelo do země s dvouhodinovým zpožděním oproti původnímu plánu. Po dálnici budou pokračovat do Ostrova u Stříbra, kde mají technickou přestávku. Následovat bude přesun do Rančířova na Jihlavsku, kde vojáci přespí. Celý přesun bude mít 500 kusů techniky a 1200 vojáků, řekla ČTK mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.