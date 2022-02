Odvezl svou partnerku do práce a jel si vyzvednout noviny na čerpací stanici tak, jak to dělával každý den. Tentokrát se už ale Jan (†63) domů bohužel nevrátil. Na pumpě se mu udělalo špatně. Pumpařka Magdaléna (50) zavolala záchranku a poskytla mu první pomoc. Pro slovenský deník Plus Jeden Deň uvedla, že když přijeli záchranáři, chovali se podle jejích slov necitlivě a neposkytli mu dostatečnou zdravotní péči. Jan, jemuž na pumpě pro jeho dochvilnost přezdívali „Pan Naprostopřesně“, nakonec zemřel.

Každé ráno jen pár minut po šesté se zastavil na pumpě v Bratislavě. Jak uvedl pro slovenský deník Plus Jeden Deň jeho nevlastní syn Tomáš (37), Jan už byl v důchodu a vozil svou partnerku, Tomášovu maminku, do práce. Když ji odvezl, zastavil se na pumpě pro noviny. „Máma a Jan byli spolu téměř třicet let a byli na sebe velmi vázaní. Ačkoliv nebyl Jan můj biologický otec, bral jsem ho jako nevlastního otce, bude nám chybět,“ uvedl Tomáš s tím, že Jan trpěl poslední dva týdny zdravotními problémy. Měl prý bolesti hlavy a bolelo ho v kříži.

Každodenní rituál

Na pumpě, kam chodíval den co den, ho znali velmi dobře a díky své dochvilnosti si vysloužil přezdívku „Pan Naprostopřesně.“ Osudného rána se právě měnily služby, když uslyšely prodavačky troubení. Jan nemohl vylézt z auta. „Když jsme to slyšely, utíkaly jsme k autu a poskytly mu okamžitě první pomoc. Byl celý zpocený a ztěžka dýchal,“ popsala pumpařka Magdalena s tím, že mu rozepnula bundu a daly mu napít. Pak zavolaly sanitku. Janovi zazvonil telefon. Volala mu jeho partnerka, která se tak po telefonu dozvěděla, že je mu zle. „Máma volala Janovi, když byl na pumpě. Jak to zdvihl ženský hlas, tušila, že je zle. Nevěděla však přesně, co se stalo,“ řekl Tomáš.

Necitlivé chování?!

Magdalena pro výše zmíněný slovenský deník uvedla, že se záchranáři chovali necitlivě. Údajně vystoupili s rukama v kapsách. „Co vám je?“ měl se zeptat jeden z nich a následně se jich ptal, jestli má nějaké zdravotní problémy. „Zvládnete vystoupit?“ měl se ptát Jana. „Jak vás teď máme vytáhnout, bylo by lepší, kdybyste ležel na zemi,“ dodal prý a začal ho tahat za bundu. Pumpařce prý měl jeden z nich říct, že mužovi selhává srdce. Magdaléna se ještě ten den dozvěděla, že Jan zemřel. „Jsem přesvědčený, že kdyby v té sanitce byl lékař, který by věděl, co dělat, mohl ještě žít. Přesnou příčinu smrti ještě neznáme. Úmrtní list zatím nemáme,“ uzavřel Tomáš.