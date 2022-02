Hakan Aysal (40) pózoval v červnu 2018 během dovolené v Motýlím údolí u tureckého města Muglaa se svou těhotnou milou nad vysokým útesem, načež ji shodil dolů! Vše nafingoval tak, aby to vypadalo jako nešťastná náhoda a nahrabal si peníze z pojistky. S tím ale nepochodil u soudu, který mu napařil třicet let za mřížemi. Příbuzným zemřelé Semry Aysalové se ulevilo.

Policisté začali podezřívat Aysala poté, co byly fotografie páru na vrcholu útesu sdíleny ve zprávách, což přimělo svědka, aby se přihlásil na policii s tím, že se čtyřicetiletý Turek na místě choval velice podivně.

Recep Sahin, který natočil poslední okamžiky, kdy byla Semra naživu, promluvil u soudu. „Zastavil jsem se tam, abych se s rodinou podíval na výhled na zátoku Kabak,“ začal svou výpověď. Když společně s rodinou viděli oba manželé pózovat, vtipkovali. „Říkali jsme si, že buď ona shodí jeho, nebo on ji,“ popsal děsivou předtuchu.

Pak nastala tragédie, těhotná žena z útesu opravdu spadla. „Hakan přišel a řekl, že jeho žena spadla z útesu. Okamžitě jsme vystoupili z auta a začali jsme ji hledat,“ popsal Sahin. „Zůstali jsme tam, dokud nedorazila policie. Hakan byl velmi bezstarostný a klidný. Nechoval se jako muž, jehož žena právě spadla z útesu,“ popsal Sahin své podezření.

Velmi podezřelé bylo také to, že muž namísto truchlení požádal o vyplacení pojistky krátce po smrti Semry. To však bylo zamítnuto kvůli probíhajícímu vyšetřování, které rozjela policie. Nejvyšší soud pak rozhodl o umístění Aysala do vazby kvůli podezření z vraždy.

„Když jsme si jeli do Institutu forenzního lékařství vyzvednout její tělo, Hakan jen seděl v autě. Moje rodina byla zdrcená a on vůbec nevypadal smutně. Moje sestra byla vždy proti půjčkám. Jenže poté, co zemřela, jsme zjistili, že si kvůli Hakanovi vzala dokonce tři,“ řekl u soudu bratr zemřelé Naim Yolcu.

Jak uvedl deník The Sun, ačkoli Hakan dodnes jakoukoli vinu popírá a tvrdí, že jeho žena zemřela nešťastnou náhodou. Soud měl ale jasno. Turkovi napařil třicet let za mřížemi. „Naše bolest je veliká, ale ten udělený trest ji trochu zmírnil,“ uvedl bratr zesnulé.