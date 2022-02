Austrálií otřásla obrovská tragédie. Na oblíbené pláži Little Bay žralok poprvé po šedesáti letech usmrtil člověka! Obětí je pětatřicetiletý Brit Simon Nellist, který se do země přestěhoval za svou milou, se kterou se zanedlouho chystal oženit. Krásné plány do budoucna ale zhatil velký bílý žralok. Svědci popsali děsivou zkušenost z místa neštěstí.

Simon byl posedlý oceánem. Ve vodě se cítil lépe než na souši. V osudný den zrovna trénoval plavání v hloubce pro charitativní závod, který se měl uskutečnit o víkendu. Po strašné tragédii ale byla dobročinná událost zrušena. Sympatický dobrodruh původem z Británie do Sydney přišel za svou láskou. Užíval si zde nejen své ženy, ale i oceánu.

„Všechno, co bylo spojené se Simonem, bylo spojené i s oceánem,“ uvedla podle deníku Daily Mail jeho kamarádka Bella Rossová. „Zpráva o jeho smrti nás zasáhla jako kamion, on byl člověk, který dělal svět lepším,“ řekla.

Simon byl uznávaným instruktorem plavání a potápění. Svým studentům vždy říkal, ať mají k oceánu respekt. „Miloval vodu a potápění,“ dodala paní Rossová. O nebezpečí mladý Brit moc dobře věděl. „Ochranné prvky nikdy k ničemu nebyly, každý rok tady někdo v Austrálii zemře,“ uvedl dříve na facebooku.

Lidé, kteří viděli jeho smrt, jsou zděšeni. „Bylo to hrozné, pořád se třesu a zvracím. Je to velmi znepokující,“ popsal své pocity svědek, který viděl, jak se voda pod Simonem zčeřila a náhle se zbarvila do ruda.

„Slyšeli jsme křik a otočili jsme se, vypadalo to, jako by ve vodě přistálo auto, velké šplouchnutí a pak už jen žralok žvýkající tělo a krev všude,“ popsal scénu rybář Kris Linto. „V žádném případě už do vody nikdy nevlezu,“ uvedl podle deníku The Sun svědek James.

Záchranáři se ještě snažili Simona zachránit, ale marně. Do akce byly povolány helikoptéry i záchranáři na vodních skútrech. Pobřežní policie později podle informací The Guardian vydala prohlášení, že se podařilo najít „lidské ostatky ve vodě.“

„Bohužel tato osoba utrpěla katastrofální zranění a záchranáři nemohli nic dělat,“ uvedl mluvčí záchranné služby. Policisté podle britského deníku Daily Mail uvedli, že žralok pozřel polovinu těla napadeného plavce. „Je to velmi znepokojivé. Šel si jen zaplavat, užíval si dne, ale ten žralok mu vzal život,“ nechal se slyšet další svědek.

Tragická smrt je prvním smrtelným útokem žraloka v Sydney od roku 1963, kdy byla Marcia Hathawayová, známá místní herečka, smrtelně pokousána žralokem v Middle Harbour.