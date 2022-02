Zvlášť brutální čin musí vyšetřovat australští policisté. Meraj Zafar, milovník kulturistiky, tam zavraždil svou devatenáctiletou přítelkyni Aminah Hyattovou a nechal ji rozpustit v kyselině! Situace je o to tragičtější, že se oba před pár týdny vzali. A co víc, jen chvíli před ohavným činem si oba pořizovali zamilovaná selfíčka.

Jen pár týdnů měl na první pohled šťastný pár po svatbě. Poté co Zafar svou milou nechal rozpustit v kyselině, začali po něm pátrat detektivové. Několik hodin po spuštění pátrání se ale kulturista sám dostavil na policii. A má co vysvětlovat. Svůj čin si dokonale promyslel. Svou přítelkyni zavraždil v sobotu a o den později byly nalezeny její ostatky ve vaně s kyselinou.

Nebohou dívku našli v otřesném stavu policisté, když je upozornili příbuzní, kteří měli o svou milovanou strach. Hayatová se se svým vrahem seznámila poté, co z Bangladéše přicestovala do Austrálie. Mezi oběma hned přeskočila jiskra a zanedlouho se vzali. Rodiče zemřelé dívky je v šoku. „Všichni doufali, že se stane lékařkou, chtěla pomáhat lidem,“ uvedl její otec Abu. „Chci svou dceru zpět,“ posteskl si.

Jak uvedl deník Daily Star, její vrah se bude zpovídat u soudu v Parramattě 5. dubna. Je možné, že obviněný muž bude žádat o propuštění na kauci. Jeho právní zástupce to ale nepotvrdil. Pochválil ale svého klienta za to, že se na policii sám udal. Není ani jasné, jaké látky k rozpuštění těla ženy použil. „Mohu pouze potvrdit, že v koupelně byly nalezeny chemikálie. Nemohu ovšem potvrdit, o co se jednalo,“ uvedla šéfka tamních policistů Julie Boonová.