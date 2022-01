Podezřelý únosce Terrence Kelly momentálně pobývá v přísně střežené věznici Casuarina Prison v Perthu. Tam se také k děsivému činu soudu přiznal. Jak uvedl deník Mirror, jeho případ projedná soudu státu Západní Austrálie právě v Perthu.

Detektivové měsíce sbírali usvědčující materiály a Kellyho překvapivé přiznání celý proces urychlí. Bez něj by soudní jednání trvalo ještě dlouho. Kelly je hlavním podezřelým v případu únosu Cleo Smithové, kterou policisté naštěstí našli živou a zdravou v Kellyho domě. S podivínem, který byl mimo jiné posedlý panenkami, strávila dlouhých osmnáct dní.

„Jmenuji se Cleo,“ řekla vyděšená holčička policistům, když ji dostali ze spárů šílence. Dům, v němž Cleo našli, leží pouhých pár kilometrů od rodinného domu, kde dítě bydlí se svými rodiči. Rodina maličké dívenky byla štěstím bez sebe, připravovala se na nejhorší. „Zejména bychom rádi poděkovali policii, všem, kteří se podíleli na počátečním pátrání, komunitě Carnarvonu, místním podnikům a samozřejmě naší rodině a přátelům,“ uvedla v dojemném prohlášení.

Jak již dříve deník Blesk informoval, detektivové si vytipovali Kellyho na základě informací mobilních operátorů. V době únosu se pohyboval v kempu, kde Cleo spala. Strážci zákona sledovali Kellyho v neoznačeném policejním voze a následně se rozhodli provést razii v jeho domě, kde Cleo našli. „Bylo mi jasné, co se musí stát, takže to bylo: Dobře, jdeme na to,“ komentoval chvíle předtím, než vtrhli do domu a našli holčičku, detektiv Cameron Blaine. „Viděl jsem tam sedět malou holčičku a nemyslel jsem na nic jiného, než ji vzít do náruče,“ popsal okamžik záchrany dítěte detektiv Kurt Ford.

Samotný Terrence Kelly byl posedlý panenkami, a možná právě proto Cleo unesl. Měla se údajně stát jeho živoucí panenkou. Místnost v jeho domě byla plná panenek Bratz. Hračky údajně miloval jako své vlastní děti.