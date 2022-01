Jedenáctileté Andrejka po otřesném útoku v Miloslavově na Slovensku nevychází ven a nechodí do školy. Za to ji ale píše spousta jiných dívek, které ji chtějí podpořit. Dívence a ani rodině se zatím nikdo z útočníků, kteří dívku brutálně šikanovali, neomluvil.

Jedenáctiletou Adrianku z obce Miloslavov u Bratislavy začátkem letošního roku měla ven vylákat skupina starších dětí. Před tím si koupily alkohol. Dívka se s nimi setkala v areálu tamního zemědělského družstva.

Na místě s ní byli tři chlapci a také dvě dívky. Nezletilou dívku opili do němoty a napadli, mimo to si ji natáčeli svlečenou. Video pak uveřejnili na sociálních sítích a dívka se z toho sesypala. Útok byl údajně předem připravený.

Nechce chodit do školy ani ven

V rozhovoru pro deník Nový Čas nyní promluvila maminka Andrejky Katarína. Podle jejích slov si snaží zpráv v médiích nevšímat, údajně to mají i zakázané. „Andrejce telefon kontrolujeme, vůbec nemluví, tak jsem jí ho dovolila a teď už se trochu uvolnila,“ řekla maminka s tím, že jí píše i hodně dívek v jejím věku.

Dokonce ji i jedna o dva roky starší chtěla něčím potěšit. „Tak poslali kurýra s obrovskou čokoládovou kyticí. Hrozně moc se těšila, v životě to neviděla a ani nejedla,“ dodala. Jedna šestnáctiletá dívka se svěřila i se svou zkušenost se šikanou a vzkázala Andrejce, že jí drží palce.

Zatím dívka nechodí ani do školy. „Je doma, nemá to doporučené, aby tam chodila. Já chci, aby tam chodila, ale ona to nechce. Má problém vůbec vyjít z domu, do školy by ji bylo těžké dostat," popsala těžkou situaci Katarína. „Co mě však zarazilo, je, že když jsem byla za ředitelem, řekl mi, že slyšel o incidentu, který se měl stát před dvěma až třemi měsíci. U nás ve vesnici měli najít v jezeře 16leté děvče. Přijela sanitka a dívka byla podchlazená. Mělo se to stát nedaleko vlakového nádraží a kdyby nějaký pán neslyšel křik o pomoc, bůhví, jak by to dopadlo,“ vysvětila zaskočená žena s tím, že kdyby se tehdy tato hrůza řešila, nemuselo by se stát už nic podobného.

Dívka zatím nechodí ani ven. „Vzala jsem Andrejku na procházku, minule jsem ji jen tak tak vzala do obchodu alespoň do večerky, protože tam ji neznají, ale byly tam děti, co do sebe šťouchali a ukazovali,“ popsala zážitek z obchodu.

Nikdo se neomluvil

Dívka už byla i u psychologa. „Seznamovali se a ona pořád tvrdí, že nepotřebuje psychologa, ale vím, že potřebuje. Nejprve se bála, že ji asi označíme za úplného blázna, ale potom pochopila, že je to o něčem jiném,“ popsala Katarína.

Od hrozného útoku se téměř nic nestalo, případ policie stále vyšetřuje. Na otázku, zda se dívce někdo z dětí nebo rodin omluvil, žena odpověděla: „Ne, nikdo nepřišel, ani mě nekontaktoval.“