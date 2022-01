Slovensko šokoval případ, který se začátkem letošního roku odehrál v Miloslavově, nedaleko Bratislavy. Jedenáctiletou dívku tam vylákala skupinka starších dětí do odlehlého areálu zemědělského družstva, kde ji mučily. Násilím do ní lily alkohol, vysvlékly ji do naha a bily ji. To vše si navíc natáčely. Případem se zabývá policie. Dívka se po fyzické stránce zotavila a je opět doma u rodiny. Ovšem otřesný zážitek jí způsobil psychickou újmu a podle slov maminky se bojí vycházet ven.

Jedenáctiletou školačku z obce Miloslavov, která leží u Bratislavy, začátkem letošního roku měla ven vylákat skupina starších kamarádů. Před tím si koupili alkohol. Dívka se s nimi setkala v tamním zemědělském družstvu. Na místě s ní byli tři chlapci a také dvě dívky.

Drastické video

Chlapci prý záhy začali do dívky lít alkohol, následně ji bili a svlékli do naha. Přihlížející dívky místo toho, aby jí pomohly, si všechno natáčely a fotily. „Měli to všechno připravené a asi to plánovali už dlouho,“ uvedl tehdy zdroj pro slovenský deník Nový Čas. „Byla jsem strašně v šoku, nevěděla jsem, co mám dělat,“ uvedla svědkyně pro slovenskou televizi Markíza s tím, že nebohou dívku otřela tričkem a dala ji do takové polohy, aby se neudusila, jelikož tehdy zvracela krev. Svědkyně nakonec zavolala sanitku.

Drastická videa se začala šířit po sociálních sítích a případ začala intenzivně vyšetřovat policie. V obci šokující případ vyvolal protesty a začaly se k němu vyjadřovat politické špičky. S výzvou k boji proti šikaně se na lidi obrátila i prezidentka Zuzana Čaputová.

Bojí se vycházet

Napadená dívka už je zpět doma. Po fyzické stránce se podle informací televize Markíza zotavuje, ovšem psychicky na tom vůbec není dobře. „Fyzicky to je lepší, psychicky tam něco zůstává. Ven vůbec nechce chodit, do školy už tuplem nechce jít. Říká, že si začíná vzpomínat na různé okamžiky, ale že si nepamatuje úplně všechno,“ uvedla pro výše zmíněnou televizi maminka oběti. Teenagery teď vyšetřuje policie pro podezření z loupeže, výtržnictví a ublížení na zdraví.

VIDEO: O pět let straší kamarádi si měli nahrávat a fotit opilou jedenáctiletou dívku, kterou dokonce i údajně napadli.