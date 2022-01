Celé Slovensko šokovalo drastické video, které zachycovalo mučení a bití teprve jedenáctileté dívky. Vše si měli nahrávat na telefon o několik let starší vrstevníci, kteří pak oběť vysvlékli do naha a natáčeli si ji. Objevily se navíc informace o tom, že podobných činů má mít skupinka na svědomí víc. Případem se intenzivně zabývá slovenská policie.

K otřesnému činu došlo 2. ledna v obci Miloslavov u Bratislavy. Jedenáctiletá dívka se sešla se třemi kamarády v nedalekém zemědělském družstvu v Alžbětině dvoře. Před tím si koupili alkohol. Záhy pak došlo k něčemu, co by nikdo nečekal.

Do dívky nejdřív ostatní začali alkohol lít, vše mělo být navíc podle deníku Nový Čas naplánované. „Měli to všechno připravené a asi to plánovali už dlouho,“ uvedl zdroj, který chtěl zůstat v anonymitě, pro Nový Čas. Při tom, co dívce chlapci do krku násilím lili alkohol, ji měli bít. Na místě prý byly přítomny i dvě dívky, které vše natáčely a pořizovaly fotografie.

Vše zřejmě vyhrotila naprosto banální situace. „Pamatuji si, že jsem vylila kofolu a začali na mne lít alkohol,“ popsala jedenáctiletá dívka televizi Markíza. Dívka měla zakrvácený nos, potom ji partička vysvlékla a fotila si její intimní místa. „Každý den chodí nová videa a nové fotky. Je to hrozné. Toto si nezasloužila, když má jedenáct let,“ dodala maminka. Videa a fotografie se záhy začala šířit po sociálních sítích, policie se případem zabývá a některým měla zabavit i telefony.

Není to poprvé?

Podle serveru Markízy ale nejde o ojedinělý případ, ve kterém mají kromě alkoholu figurovat i drogy. Před rokem měla stejná skupinka dětí shodit z posedu patnáctiletou dívku, kterou následně napadli. Skupinka si opět vše natáčela na telefon, k útoku došlo dokonce ve stejném areálu jako letos v lednu.

O tom, že by v malém městě nedaleko Bratislavy ale fungoval nějaký dětský gang policie nemá žádné informace. „Srovnám ti fasádu a budeš vypadat normálně,“ má být řečeno v jednom z videí. Když to matka oběti chtěla nahlásit, policie jí řekla, že dokud se tam nějaké dítě smrtelně nezraní, nemůžou to řešit.

Na internetu se stále objevuje více a více videí. Na dalším z nich se pak skupinka mezi sebou fackuje, vše si opět natáčejí.