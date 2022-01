Od 3. ledna hledali desítky policistů se psy, členové Horské služby a strážci národního parku Šumava pohřešovaného muže z Prahy. Pátrání ale nebylo úspěšné. Podle informací Policie ČR by se mělo jednat o Igora Kassla (40). Naposledy byl spatřen na Silvestra po poledni v obci Modrava, kde se nalezlo i jeho opuštěné auto.

Na Silvestra odjel Igor Kassl (40) z Prahy do obce Modrava. Na parkovišti zamkl své auto a odešel do lesů. Od té doby se neozývá a nikdo ho neviděl. Jeho rodina zalarmovala policii 3. ledna s tím, že nemá ponětí, kde by jejich blízký mohl být. „Poslední údaj, který ale mohl být jen odrazem, jsme získali z mobilní sítě. Podle toho se naposled pohyboval na Modravské hoře, ale od té chvíle se nám jeho stopy ztratily,“ uvedl v tiskové zprávě Josef Tischler, zasahující člen Horské služby Šumava.

Pátrací akce komplikovalo počasí

Oblast národního parku Šumava je ale poměrně rozsáhlá. Horská služba se rozdělila do více týmů a začala pročesávat okolí. Prohledávat se týmy vydaly například zmíněnou Modravskou horu, odkud pochází poslední záznam z mobilní sítě. Míst, kde se mohl muž nacházet, ale mohlo být víc. „Pán navštívil Šumavu před třemi měsíci. Podle manželky se mu líbila lokalita u jednoho z křížků nebo božích muk,“ popsal Tischler.

Do pátrací akce se připojili následně i hasiči. Práci všem ale stěžovalo počasí. Zatímco na Silvestra bylo v oblasti přes 40 centimetrů sněhu, začátkem roku byl téměř všude roztátý. Situaci také komplikoval silný déšť a vítr.

Muž je stále nezvěstný

Policie nakonec v úterý 4. ledna pátrání ukončila, bohužel neúspěšně. „Jsem přesvědčen, že jsme v rámci možností prohledali všechna eventuální místa, kde by mohl muž být. V dokonalé koordinaci všech složek IZS jsme se dostali až k Filipově Huti na jedné straně a na hraniční hřebeny na straně druhé,“ vyjádřil se náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura.

Igor Kassl je tak stále veden jako pohřešovaný a policie po něm i nadále pátrá.