Otřesný případ se odehrál 2. ledna v obci Miloslavov u Bratislavy. Jedenáctiletá dívka se sešla se staršími kamarády v areálu bývalého družstva v Alžbětině dvoře. Podle informací deníku Nový Čas, který na případ upozornil, se dívka sešla s o pět let staršími teenagery, ovšem setkání mělo hororový konec.

Na místo ji vylákali?

Dívka odešla z domu po obědě. „O páté mi ještě psala, potom jsme se jí už nemohli dovolat,“ uvedla pro TV Markíza její maminka. Podle výše zmíněného deníku měli údajně žačku základní školy do areálu starší kamarádi vylákat. „Měli to všechno připravené a asi to plánovali už dlouho,“ uvedl zdroj, který chtěl zůstat v anonymitě, pro Nový Čas s tím, že jí starší chlapci následně násilím lili do krku alkohol a bili ji. Na místě prý byly přítomny i dvě dívky, které vše natáčely a pořizovaly fotografie.

Facky i kopance

„Pamatuji si, že jsem vylila kofolu a začali na mne lít alkohol,“ popsala jedenáctiletá dívka. „Na začátku jí dávali facky, potom i kopance,“ prozradila jedna z dívek s tím, že dívku pak svlékli a fotili ji. Fotit jí měli i intimní místa. „Každý den chodí nová videa a nové fotky. Je to hrozné. Toto si nezasloužila, když má jedenáct let,“ dodala maminka. Dívka skončila v péči lékařů a případem se zabývá policie. „Vyšetřovatel v Senci vyšetřuje okolnosti napadení nezletilého děvčete, ke kterému mělo dojít v průběhu neděle v Miloslavově,“ potvrdil mluvčí policie Michal Szeiff, která už měla zabavit mobily dotyčných.

Odlišná verze otce

K šokujícímu incidentu se vyjádřil i otec jednoho z děvčat, které bylo na místě. Na sociální síť podle informací televize JOJ napsal, co se v opuštěném areálu stalo a jeho verze se naprosto liší. Podle něj dívka popíjela vodku. „Mladá se chtěla před staršími předvést, tak popíjela a bavila se, dokud neodpadla od alkoholu. Moje dcera jí dávala první pomoc tak, že jí strčila prsty do krku, aby se vyzvracela,“ napsal a dodal, že se jí prý snažili všichni pomoci. „Jak se jí snažila zvednout ze země, vyhrnulo se jí tričko. Následně se jí spustila krev z nosu, na co všechno reagovali tak, že utekli pryč, jelikož se lekli,“ uzavřel.