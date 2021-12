Mladičká Slovenka Stanislava Chlebcová zmizela před 27 lety v italské Veroně. Bylo jí tehdy pouhých 17 let a její rodina po ní celou dobu marně pátrá. Děsila se toho, že se mohla stát obětí sériového vraha, který ve městě zhruba v téže době řádil. To ale italská policie nepotvrdila. Otázka přesto zůstává stále stejná. Co se s nešťastnou dívkou vlastně stalo? Stala se obětí obchodníků s bílým masem?