V lednu roku 2015 na čerpací stanici ve Veľké Lomnici vstoupil zamaskovaný muž se zbraní v ruce. Místo už bylo liduprázdné a čtyřiadvacetiletý pumpař Erik chtěl pomalu zavírat. Lupič na něj ale zamířil svou zbraní a chladnokrevně ho popravil. Posléze si z kasy odnesl 880 eur (cca 20 tisíc korun). Vyšetřovatelé začali po vrahovi pátrat a o několik dní později zadrželi 36letého kuchaře Lukáše jako podezřelého.

O zadržení Lukáš promluvil pro slovenský deník Plus Jeden Deň. „Bylo 8:04, právě jsem nasedal do svého auta, jel jsem do práce. Strhli mě, půl hodiny jsem musel ležet v mrazu na zemi tváří dolů. Vtrhli i do našeho domu,“ popsal dramatické chvíle kuchař, který tehdy vůbec netušil, co se děje. „Celý dům prohledali, ležící babičku po operaci kyčelního kloubu stáhli z postele a dali jí pouta a mířili na ni zbraní,“ dodal Lukáš s tím, že skončil na policii, kde ho hodiny vyslýchali. Nakonec ho však pustili domů.

Střelba na snoubence

O dva roky později v okrese Kežmarok však střílelo znovu. V květnu roku 2017 jednačtyřicetiletý Štefan vezl domů pětatřicetiletou přítelkyni Danku. Štefan vystoupil z vozu, aby z cesty odházel kameny, když se ozvaly výstřely. Štefan skončil ve vážném stavu. Střelba tehdy vyděsila obyvatele okolních obcí. „Vždyť je to hrozné, co se to děje. Člověk si připadá jako v amerických filmech,“ uvedl pro Plus Jeden Deň jeden z obyvatel obce Ihľany.

Vražda v lese

V roce 2019 na procházku přírodou vyrazil důchodce Jozef L. (†77). Procházel se v lese ve snaze najít medvědí česnek, když narazil na šíleného vraha, který ho neušetřil. „Na těle nebohého byly zjištěné vícenásobné střelně zranění,“ uvedla tehdy pro TV JOJ mluvčí policie Jana Ligdayová.

Dům plný zbraní

Zdá se, že se po šesti letech vyšetřovatelům podařilo případy vyřešit. Letos došlo k střelbě u Liptovského Hrádku. Tehdy policisté chtěli provést kontrolu u Jána z Vojňan. Třiatřicetiletý muž však podle informací Plus Jeden Deň začal střílet a skončil ve vazbě. Strážci zákona vyjeli rovněž do jeho domu, kde našli mnoho zbraní.

„Kriminalisti byli překvapeni tím, co tam všechno našli. Vynesli odtamtud několik měchů různých nábojů,“ popsali policejní zátah obyvatelé města, kteří Jána popisují jako podivína. „Přitom na první pohled milý člověk. Nechápeme, jak dokázal to všechno v sobě dusit,“ doplnili sousedé. Ján podle nich od dětství toužil stát se vojákem

Se svou hendikepovanou družkou vychovával v obci dvě děti. Rodina žila v rodinném domě, který pro ni Ján vybudoval. Policisté Jána spojují nejen s vraždou Erika, ale také ostatními střelbami, které se odehrály během sedmi let v okrese. „Za víceré starší vraždy na východě Slovenska vyšetřovatel Národní kriminální agentury a vyšetřovatelé krajské kriminálky v Prešově obvinili Kežmarčana Jána R.,“ uvedla policie na facebooku.

