Neuvěřitelná tragédie, která otřásla celou obcí, se stala v červnu tohoto roku ve vesnici Nižná Myšľa u Košických Oľšan. Ján Babiš osudného rána vyrazil do práce. Domů za svou manželkou Máriou a šesti dětem se už ale nevrátil. Na poli došlo k tragédii. Šestačtyřicetiletého zemědělce, jenž pracoval pro tamní družstvo, přejel mulčovač na trávu. Tělo Jána rozsekal na kousky a roznesl je po celém poli.

Policie případ uzavřela

Policie podle informací zpravodajského webu kosice.zoznam.sk případ uzavřela, nicméně s výsledky vyšetřování nesouhlasí rodina, která tvrdí, že je v případu stále mnoho nezodpovědných otázek.

Podle dcery nebohého muže Jany za její maminkou údajně přišel policista, aby se případem už nezabývaly. „V tomto případě bylo po vyšetřování a znaleckém dokazování stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení zastaveno, jelikož tento skutek není trestným činem. Vyšetřování a znalecké dokazování prokázalo, že v daném případě šlo o porušení předpisů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zesnulého, který porušil přímý příkaz nadřízeného, a taktéž pitva potvrdila, že v čase smrti byl muž pod vlivem etylalkoholu,“ uvedla pro výše zmíněný web mluvčí policie Jana Mésarová. Případ však ještě neuzavřel Inspektorát práce, který stále úmrtí prověřuje.

Řada otazníků

Rodina s policií však nesouhlasí a tvrdí, že v policejních záznamech je řada nejasností. Podle Jánovy dcery nemohlo dojít k úmrtí jejího otce ve čtvrt na deset tak, jak to stojí v policejní zprávě. „Traktor otce podle policejní zprávy přejel až v 9:15, ale podle pitvy je čas úmrtí už v devět. Další věc je, že v ten den těsně před svou smrtí volal s mamkou. Pamatuji si, že bylo pár minut před devátou ráno. Ptal se, jak se máme, a že se na nás těší,“ uvedla dcera Jana pro výše zmíněný web.

Podle strážců zákona měl v tragédii sehrát svou roli i alkohol. Ján údajně měl v krvi až 3,69 promile, což vyvrací jeho dcera. „To není možné, vždyť člověk s takovým množstvím by nemohl stát na nohou, natož pracovat na poli. Kdyby to byla pravda, otce by poslali ještě ráno v sedm, když si rozdělují úkoly v družstvu, domů, nebo by ho rovnou vyhodili,“ míní jeho dcera s tím, že když s rodinou ráno mluvil, nezněl jako opilý.

VIDEO: Policistům přímo pod rukama utekla drogový delikvent. Šel na dámy, otevře si okno a vyskočil.