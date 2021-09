Ve středu odpoledne na stezce z Popradského plesa náhodní výletníci našli 99letého Slováka, který potřeboval urgentní pomoc. Ležel na zemi, měl tržné zranění na tváři a další povrchové rány. Záchranáři ho snesli do bezepčí.

„Po příchodu na místo jsme mu poskytli neodkladnou zdravotní péči a na nosítkách a v terénním voze jsme ho transportovali do Starého Smokovce,“ uvedla horská služba na sociální sít. Následně muže předali do rukou přivolané posádce sanitky, která ho převezla do nemocnice.

Šel Karel uctít mrtvé kamarády?

Podle jednoho z fanoušků horské služby, který zprávu o výletě starého pána komentoval, měl jít kmet ze Štrbského plesa na Popradské, aby u symbolického pamětního místa vzdal hold mrtvým kamarádům. Dotyčný uvedl, že 99letého muže zná a označil jej jménem Karel.

Mimo jiné si na síti lidé zanadávali, proč pánovi nepomohly předešlé výpravy. „Spadl a nedokázal jít sám dál. Nikdo z kolemjdoucích mu ale nepomohl! Hanba! Děkuji horské službě za pomoc a za lidský přístup,“ rozčilil se fanoušek a poděkoval záchranářům za zásah. „Panu Karlovi přeju hlavně hodně zdravíčka. Věřím, že se v Tatrách ještě potkáme,“ nezapomněl svého známého přes sociální síť pozdravit.

Proti tomu se ale postavil jiný svědek události. Ten popřel, že by lidé vyčerpaného starého pána na horské stezce jen tak nevšímavě míjeli. „Dnes jsme tohoto pána potkali, měl u sebe mobil a doklady. Lidé před námi ho viděli spadnout, snažili se mu pomoct a základně ho ošetřili,“ snažila se uvést věci na pravou míru jistá žena. „My s mužem jsme mu dali hůl a zkoušeli jsme se zkontaktovat s jeho rodinou, jenže to nám pán nedovolil,“ doplnila.

Starý muž se podle ní odmítal vrátit. Když volali horskou službu, záchranáři jim řekli, že mu nemohou bránit jít dál. „Šli jsem chvilku s ním, potom i jiní lidé,“ dokreslila svůj pohled na věc žena s tím, že zdůraznila, že starý pán pomoc sveřepě odmítal. „Téměř všichni, kdo tamtudy šel, ho ale řešili,“ uzavřela svůj příspěvek.