Slovenští ochranáři se rozhodli utratit dva medvědy hnědé. K utracení došlo z neděle na pondělí u obce Sliezsky Dom ve Vysokých Tatrách. O zásahu na sociální síti Facebook informovaly Státní lesy TANAPu. „Dnes v nočních hodinách zabili státní památkáři dva medvědy na parkovišti u rampy u Sliezského domu. Byla to samička a jedno z jejích mláďat. Další dva medvědi utekli do lesa,“ uvedli v prohlášení Státní lesy.

Rozhodnutí ochranářů však pobouřilo širokou veřejnost. „Toto dělají ochranáři? A potom co dělají pytláci? Jak je zabíjení matky medvědice v jejich úlohách, tak je to celé postavené na hlavu,“ reagovala uživatelka sociální sítě Eva. „Tak toto se vám povedlo ochranáři. Zabít matku a roční mláďata nechat na pospas osudu. Normální myslivec by toto neudělal. Čeká je zřejmě smutný osud,“ napsal Martin.

„Mláďatům zabít matku. To je neskutečné. Oni jsou tam doma a my by jsme to měli respektovat,“ uvedla Elza. O něco později Státní lesy vydaly další prohlášení s tím, že oni nemají se zabitím medvědů nic společného. „V souvislosti s reakcemi na předchozí příspěvek upozorňujeme, že usmrcení medvědů nevykonaly Státní les TANAPu, ale zásahový tým Státní ochrany přírody SR.“

Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky nakonec vydalo prohlášení, v němž vysvětlilo, proč k usmrcení medvědů došlo. V prohlášení uvedlo, že medvědi ztratili svou plachost, čímž ohrožovali lidé v přilehlých osadách. Podle informací serveru televize Markíza tvnoviny.sk se dostali i do pekárny ve Smokovci a neustále se probírali odpadky u kontejnerů.

Dokonce se dostali do výrobny, kde rozbili okna a povalili stroje. Ochranáři se měli snažit medvědy zaplašit a dostat je dál od obcí, ovšem marně. „Proto došlo k rozhodnutí o uspání a eutanazii dvou medvědů. S plašením a zaháněním problémové medvědice s mladými se státní ochranáři ze zásahového týmu pro medvěda hnědého zaobírali víc jak rok. Poslední měsíce vyzkoušeli všechny možnosti, včetně pokusů o změnu jejich návyků,“ informovalo v prohlášení ministerstvo s tím, že se však nadále medvědi navraceli k lidským obydlím, kde hledali potravu.

VIDEO: Turisté v Tatrách se fotí v medvědím brlohu.