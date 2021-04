Slovenskou obec Muráň šokovala brutální vražda bývalé učitelky. Devadesátiletá žena byla minulý rok v červnu nalezena ubodaná k smrti. Podle informací televize JOJ jsou z její vraždy obžalováni dva chlapci. Denis, jemuž v době útoku bylo pouhých šestnáct let a jeho osmnáctiletý kamarád Matúš. Do domu se údajně vloupali večer, když žena spala, aby jí ukradli peníze. Odcizit měli 17 eur (cca 441 Kč). Ovšem učitelka v důchodu se probrala a Matúš na ni zaútočil nožem.

Denis se podle TV JOJ přiznal a při výslechu uvedl, že útočil i Matúš, který vinu popírá. Ve své výpovědi uvedl, že byl doma a koukal na televizi. „On by to neudělal, ani kila na to nemá, však to byla brutální vražda. Toto by neudělali, však přišli domů normální. Já doufám, že zjistí, kdo to udělal. On chce jít i na detektor lži,“ uvedla Matúšova matka.

