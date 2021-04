Strážci zákona nenašli na místě činu ani v blízkém okolí žádné stopy krve či podrážek, které by mohly patřit údajnému vrahovi. Objevila však stopy, které nejsou označené. Obhájci Judity je zveřejnili na internetu. Jde o krvavé stopy z podlahy výtahy. „Po analýze DNA nesla pouze znaky čisté Tomášovy DNA. Krev do výtahu na podrážkách bot mohla vnést jen osoba v době, kdy chodba před výtahem byla čistá a ještě nebyla pokrytá krvavými Juditinými stopami. Kdokoliv by do chodby vstoupil po tom, jak Judita hledala pomoc a zvonila na sousedy, vnesl by do výtahu na nohách bud Juditinu anebo smíšenou DNA, ale taková se ve výtahu nenašla,“ uvedli. Podle soudu byly všechny relevantní trasologické stopy zajištěné a podrobené zkoumání.