Od vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27) uplynuly už tři roky. V poslední době jeho jméno neustále zmiňuje premiér Igor Matovič. A to se nelíbí bratrovi popraveného žurnalisty Jozefu Kuciakovi.

Jak uvedl web Pluska.sk, Igor Matovič se v den výročí tragického úmrtí Jána Kuciaka a jeho snoubenky pustil do novinářů. Portál zmínil, že pronesená kritika byla oprávněná, ale použitá slova nešťastná a vyložit si je lze ledajak. Matovič to prostě přestřelil.

„Přeji vám proto, slovenští novináři, abyste se Jány Kuciaky stali. Čím dříve, tím lépe pro Slovensko,“ uvedl premiér na sociální síti. Mnozí jeho slova považovali za horší, než když někdejší předseda vlády Robert Fico nazýval novináře „špinavými protislovenskými prostitutkami.“

Neustále zmiňuje Kuciaka

V úterý svolal Matovič tiskovou konferenci k ruské vakcíně Sputnik V, kterou nakoupil bez souhlasu koaličních partnerů, což vyústilo v konflikt. Když se ho novináři ptali na otázky, neváhal Matovič opět zmínit vraždu Kuciaka. Bylo to na adresu pádu vlády Ivety Radičové.

„Zemřel novinář, protože si někdo řekl, že euroval je důležitější,“ uvedl a nepřímo tak spojil vraždu Kuciaka a Kušnírové s „návratem mafie“ po rozhodnutí strany Sloboda a Solidarita nepodpořit euroval a vyjádřit nedůvěru vůči vládě Radičové. Toto prohlášení rozhněvalo Jozefa Kuciaka.

Otevřený dopis premiérovi

Matovičovi napsal jménem rodiny otevřený dopis, ve kterém stojí: „Už toho bylo dost, pane premiére. Snažíme se vyhýbat politice, jak to jde, ale vnímáme ji. V poslední době se nám zdá, že už to zašlo příliš daleko. Útočení tragédií našeho Janka a Martinky dokola na kolegy z koalice a na novináře je už něco, co strávit nedokážeme,“ napsal rozhořčeně.