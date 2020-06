Toto je tvář vraha, o kterém mluví nejenom celé Slovensko. Bývalý žák Ivan (†22) ve čtvrtek vtrhl do školy ve Vrútkách, kde zaútočil na učitele i děti. Zabil zástupce ředitele a dalších pět lidí včetně dvou dětí zranil. Policie ho pak při zásahu zabila. Proč se rozhodl Ivan vraždit?

Incident proběhl během několika adrenalinových okamžiků. Krátce před 10. hodinou dopolední se nožem ozbrojený Ivan vloupal do Spojené školy v ulici M. R. Štefánika ve Vrútkách, kde právě probíhala výuka prvního stupně. Rozbil skleněnou výplň dveří a vtrhl do první třídy, kde se učili čtvrťáci. „Vběhl do nejbližší třídy, kde zranil učitelku a dvě děti několika bodnými zraněními,“ řekl webu Pluska.sk prezident Policejního sboru Milan Lučanský.

Ivan ubodal zástupce ředitelky

Útočníkovi se postavili zástupce ředitelky školy Jaroslav B. a školník. První jmenovaný za svůj hrdinský čin zaplatil životem. Školník utrpěl zranění, ale přesto se vydal za útočníkem, který utekl ze školy. To už byla na místě přivolaná policie. „Policisté začali pachatele pronásledovat s cílem zadržet ho, on se však aktivně bránil nožem,“ vysvětlil Lučanský. Pak padlo několik ohlušujících výstřelů. Katka (†14) zemřela ve voze mladého řidiče Honzy (18). Podle místních za volantem machroval

„Šel jsem k oknu, když mu policisté začali střílet do nohou, vypadalo to všelijak, možná varovně, dotyčný muž však pokračoval a šel proti nim s nožem. Policisté couvali, byla tam panika, jeden zaklopýtl, potom druhý zaklopýtl a jeden z nich ho zřejmě nakonec trefil,“ vypověděl Adam, který cvičil v nedalekém fitness centru.

Jaký byl důvod krvavého běsnění?

Ivan zemřel asi 300 metrů od školy. Otázkou zůstává, jaký byl motiv jeho krvavého počínání. Důvod může být úplně banální. „Jedna verze je, že učitelka posadila bílého žáka k Romovi, protože měl špatný prospěch, a on že si zavolal a pak přišel tento chlap, co tu začal řádit a bodat,“ řekl děda poraněného Alexandra Peter Gasparovič. Jeho vnuk má bodná zranění v břichu a na rameni. Tvář zastřeleného Maxima (†5): Máma ho našla vedle mrtvoly jeho otce!

Druhou verzí je, že se Ivan přišel pomstít za to, že ho šikanovali. Měl totiž rozštěp rtu, za který se mu posmívali. Navíc měl obtíže psychického rázu. „Měli s ním (ve škole) v minulosti problémy,“ potvrdil Lučanský. O svém bývalém spolužákovi promluvil Jozef, který s ním chodil do třídy. Z celé situace je ztrápený. „Na základní škole jsme byli nejlepší kamarádi. Celé dny jsme trávili spolu,“ řekl smutně.

Zpověď vrahova spolužáka

„Byl to velmi klidný člověk, jeho chování si vůbec nedokážu vysvětlit,“ povzdychl si, ale vzápětí dodal: „Když ho něco naštvalo, nedal se zastavit. To se dokázal skutečně rozzuřit.“ Jozef však nedokázal říct, zda mohl být náhlý amok důvodem krvavého útoku. „Měl toho hodně, občas se i pral. Ale jen když ho někdo vytočil,“ pokračoval vrahův spolužák. Na základce to měl podle něj Ivan těžké. Nejsmutnější Den matek: Ty ku*vy mi zavraždily dítě! Dominika plakala nad ztrátou syna Sebastiánka (†3)

Zmínil jeho šikanu spolužáky kvůli rozštěpu rtu. Děti se k němu prý chovaly vskutku špatně. „Ale učitelé ne. Ti k němu byli hodní,“ vysvětlil. Ivanovou vášní byly podle Jozefa motorky. „Už v páté třídě je všude maloval. Chtěl se jim věnovat i profesionálně, stále mi říkal, že bude motorkář,“ vzpomíná Jozef se slzami v očích. Vrah měl podle něj dva sourozence – bratra a sestru. Vyučit se měl automechanikem.

Už v minulosti napadl ženu