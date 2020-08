Mladík nejdříve vešel do stánku s občerstvením, kde požádal o jídlo a pití. „Říkal, že má hlad. Dal mi 11 centů (necelé tři koruny). Říkám mu, že je to málo a on, že nemá peněženku,“ řekla očitá svědkyně a prodavačka. Podle ní a dalších lidí muž nejdříve chodil oblečený. Jozef (†39) zemřel v belgické cele: Policejní brutalita! Strážnice hajlovala a předváděla Hitlerův knírek

Video Po ulici se procházel úplně nahý muž. V jeho blízkosti byly i malé děti - TV JOJ

Pozornost všech upoutal, když se posadil na kruhový objezd. „Potom jsem ho viděla. Lehl si na kruháč a seděl na kraji cesty,“ dodala žena. Jenže co se stalo poté, nikdo nečekal. Mladík se svlékl do roucha Adamova. Nahý pak pobíhal po městě jako by se nechumelilo.

Kolem naháče chodily děti

Nevadilo mu ani, že kolem chodí lidé včetně malých dětí. „Tam se musel vysvléct a už jsem ho nahého viděla běhat," uzavřela svědkyně. Naháč se pak posadil na lavičku před obchodním domem. Nechápající kolemjdoucí na něj zavolali policii, která dorazila za chvíli.

Strážci zákona přišli k mladíkovi, který jim vstal naproti, a umístili ho do policejního vozu. Naháč pochází z nedaleké obce Nová Ves nad Žitavou. „Všichni lidi zůstali překvapení, když ho tam viděli, ale nikomu nic nedělal ani neříkal,“ dodala další svědkyně.

Nudista skončil na psychiatrii