„Na místo nehody jela celá směna určená pro dopravní nehody. Bohužel u některých už pomoc nebyla možná. Na místě už byla i jedna sanitka a postupně přijížděly další. Byl to velmi těžký zásah,“ řekla s těžkým srdcem a slzami v očích Novému Času ředitelka mikulášských hasičů Eva Krajčiová. Nejenom ji tragédie rozplakala. Pohled na bezvládná tělíčka dětských obětí rozesmutnil i jinak zocelené hasiče. I jim se draly slzy do očí. Katka (†14) zemřela ve voze mladého řidiče Honzy (18). Podle místních za volantem machroval

„Hasičský a záchranný sbor (HaZZ) zavolal i psychology na poskytování posttraumatické pomoci pro pozůstalé i příslušníky HaZZ. Byl to velmi těžký zásah vzhledem k tomu, že šlo o úmrtí dětí,“ přiznala Krajčiová. „Mnozí z našich příslušníků ještě takovouto událost nezažili a snášejí to velmi těžko, i když jsou to tvrdí chlapi,“ přiznala ředitelka hasičů.

Pouze jedno dítě z dodávky přežilo

Zraněné převezli záchranáři do nemocnic v Ružomberku a v Liptovském Mikuláši. „Jsou při vědomí, utrpěli zejména středně těžká zranění a lehčí poranění,“ informovalo Operační středisko záchranné zdravotní služby SR. Německá rodina, která seděla v druhé dodávce, utrpěla pouze lehká zranění. Šílené na tragické nehodě je také to, že v slovenském voze z pěti dětí přežilo jen jedno tříleté. Zbytek z devítičlenné posádky tvořili dospělí. Andreas (17) z autobusu smrti promluvil o okamžicích hrůzy. Malý Štefan (8) viděl hodně krve

Skupinu tvořili obyvatelé Stropkova. „V pondělí odjeli na Oravu, včera ráno odtamtud vyrazili na další cestu,“ prozradil webu Pluska.sk kamarád účastníků nehody. Mužem, který při nehodě zahynul, je Marián N. (†43), který pracoval jako řidič z povolání.

Na sociální síti nyní visí jako děsivá připomínka události jeho poslední vzkaz před smrtí. „A jede se na výlet,“ zní. Ke vzkazu přidal i fotografii sebe a chlapců v minivanu. Jde o nyní velmi smutný snímek. Zanedlouho poté byl již bohužel mrtvý a čtyři děti s ním. Tragédie zasáhla i ostatní obyvatele Stropkova.

Video Při děsivé nehodě zemřeli čtyři chlapci (†6, †10, †11, †11) a Marián (†43) - Policía SR

Vzkaz do nebe