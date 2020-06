Slovenskem otřásla ohromná tragédie. Dvaadvacetiletý Ivan, bývalý student, vnikl ve Vrútkách do školy. Rozbil skleněnou výplň a vrazil do první třídy, na kterou narazil. Učili se v ní čtvrťáci. „Vběhl do nejbližší třídy, kde zranil učitelku a dvě děti vícero bodnými ranami,“ řekl prezident Policejního sboru Milan Lučanský. Tvář Ivana (†22), který vraždil ve škole: Šikanovali ho kvůli rozštěpu, řekl spolužák

Útočníka se pokusil zastavit nejprve školník, toho Ivan zranil, další, kdo se mu postavil, by oblíbený učitel matematiky a chemie Jaroslav Budz. Toho ale mladík zabil! Poté se dal na zběsilý útěk! Školník, i přes své zranění, neváhal a za Ivanem se vydal.

Později se k němu přidali policisté. Mladíka policie dostihla asi 300 metrů od školy, kde útočil. Nejprve ho vyzvali, aby se vzdal. Ivan se ale stále aktivně bránil. „Šel jsem k oknu, když mu policisté začali střílet do nohou. Vypadalo to všelijak, možná varovně, dotyčný muž ale pokračoval a šel proti nim s nožem. Policajti couvali, byla tam panika, jeden zakopl, potom i druhý a jeden z nich ho nakonec zřejmě trefil,“ řekl zmíněnému serveru svědek Adam.

V ohrožení se měli ocitnout i lidé, kteří šli právě kolem. „V té době šly kolem i dvě maminky s dětmi, které se schovaly ve fitnesscentru, ale, chválabohu se jim nic nestalo, protože kulky létaly všude možně,“ dodal svědek. Zranění se ale nevyhnulo policistům. Odražené projektily je zasáhly a museli do nemocnice. Jednoho dokonce i operovali. Podle informací TV Markíza jednoho zasáhl projektil do kotníku a druhého do kolena. Ani jeden z nich naštěstí nebyl v ohrožení života. Dva mrtví po útoku na základní škole ve Vrútkách: Vraždil bývalý žák!

