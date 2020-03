Dívka (15) zavraždila bratra (†3): Jeho krví napsala vzkaz na zeď pokojíčku!

Nepochopitelný zločin spáchala na svém nevlastním bratříčkovi patnáctiletá Oliwia K. (15) v německém Detmoldu - ubodala ho ve spánku 28 ranami; prý na něj žárlila a cítila se odstrčená... Hrozí jí maximálně 10 let žaláře, před soud jde v dubnu.

Když Oliwii policie dopadla, nekladla odpor, ani na první pohled nejevila žádný neklid. A to před chvílí ubodala svého nevlastního bratra jménem Niko, kterého jí matka svěřila večer na hlídání! Pátrání po vražedkyni trvalo noc a den, na pomoc si policie vzala i helikoptéru.

Německá policie podle britského deníku Mirror informovala, že hned po hororovém činu školačka bratrovou krví napsala na zeď pokojíčku, kde k vraždě došlo, vzkaz. Co na něm stálo, však policie zatím nechce zveřejnit. Vražedný útok byl tak prudký, že krvavé skvrny byly i na zdech kolem postýlky!

Obě děti vychovávala matka samoživitelka, která se do Německa přistěhovala za prací z polské Lodže. V nové vlasti se živila jako uklízečka. Když se 46letá Agnieszka začátkem loňského listopadu vrátila z práce domů, našla chlapce zavražděného. Po dceři se slehla zem. Pak se rozjelo pátrání. Od tragédie musela být matka v psychiatrické péči, ale když jí po nějaké době došly peníze, byla nucena vrátit se do práce. Stále žije v bytě, kde k hrůzostrašné tragédii došlo.

Vražedkyni chytili 22 hodin po činu přibližně 10 kilometrů od místa činu. Podle jednoho z Agnieszčiných kamarádů dcera po vraždě nechala pro matku psaní. „Je to krátký dopis. Oliwia v něm píše, že se cítí hrozně za to, co udělala. A ptá se, jestli může za matkou přijít, aby si mohly o všem popovídat,“ doplnil kamarád. Nařízená pitva nalezla na chlapcově těle celkem 28 bodných ran.

Bývalý Agnieszčin partner Dimitri vypověděl, že v té době byli tři měsíce od sebe. „Oliwia na malého žárlila, cítila se přehlížená, když se matka věnovala více Nikovi,“ dodal expřítel.

Oliwia u soudu vraždu bratra nepopřela. Tvrdí ale, že si nic nepamatuje. Rozsudek by mohl padnout v průběhu dubna, už teď je však jasné, že pod zámkem bude nezletilá nejvýše na deset let.