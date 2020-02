Štír

Moc dobře víte, že nic není v životě zadarmo, a proto se snažíte upevnit své místo na výsluní. Šéfovi jste padli do noty a můžete ho přesvědčit o svých schopnostech. Jde to jako na drátku, tak si to ničím nepokazte. Byla by to velká škoda.