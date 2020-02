Krutý zločin, který si málem vyžádal tři lidské životy, otřásl obyvateli slovenského města Kežmarok. Po útoku maniaka vyzbrojeného nožem přišel o život majitel penzionu, táta tří malých holčiček Petr (†40) a další dva muži skončili v nemocnici. Policie z činu obvinila mladíka Lukáše (21). Tomu hrozí až 25 let vězení, nebo dokonce doživotí. Stačilo ale málo a k tragédii vůbec nemuselo dojít...

„Byli jsme v nesprávném čase na nesprávném místě. Bohužel, jeden člověk na to doplatil životem a my jsme mu nedokázali pomoct. Nevím, jak se s tím vyrovnat. Nám lékaři a záchranáři pomohli a velmi jim za to děkuji,“ svěřil se pro Nový Čas jeden ze zraněných mužů, Ukrajinec Volodimir (38). Jak vůbec ke krvavému činu došlo?

Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň v pondělí 20. ledna zamířil slovenský mladík jménem Lukáš (21) do Petrem provozovaného penzionu Hidalgo. Už jednou ho odsud vyhodili, údajně kvůli krádežím. Také tentokrát se prý rozhodl přilepšit si na cizí úkor.

Čech prý na Havaji zastřelil dva policisty! Policie promluvila o třech dalších možných obětech!

„Snažil se vykrást sousední pokoj, (...) přistihl ho však nájemce penzionu Petr, na kterého Lukáš okamžitě zaútočil a nožem ho devětkrát bodl do břicha. Pak se v pokoji ještě osprchoval a převlékl,“ uvedl svědek s tím, že těsně před jeho odchodem přišli do pokoje dva Ukrajinci (38 a 44), kteří tam byli ubytováni, a také na ně měl Lukáš zaútočit a pobodat je. Oba skončili v nemocnici.

Muž se pak ještě nějaký čas potloukal po Kežmarku, než pohotoví svědci navedli policii jeho směrem. „Lukáš jen nastrčil ruce a řekl: Já jsem je zabil. On si totiž myslel, že jsou všichni mrtví. Byl úplně mimo. Buď byl na drogách nebo na tabletkách,“ vylíčil jeden z nich pro Nový Čas poslední mladíkovy chvíle na svobodě.

Babička ví, kde Valerie (8) je! Řekla u soudu příbuzná. Týrala ji a mučila

Dalo se tragédii zabránit?

Policie Prešovského kraje informovala na svých facebookových stránkách o tom, že Lukáše obvinila z vraždy a hrozí mu trest v rozmezí 20-25 let, nebo doživotí. Příbuzní oběti se však ptají, jestli se dalo vraždě zabránit. Jen dva dny před skutkem Lukáš totiž seděl v policejní cele za jiné trestné činy. Prokurátor ho ale pustil na svobodu.

„Tento muž byl obviněn z trestného činu krádeže, z trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla, jakož i trestného činu neoprávněného vyrobení a užívání platebního prostředku elektronických peněz, nebo jiné platební karty,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová s tím, že žádali jeho vazební stíhání. Prokurátor se ale s návrhem neztotožnil a Lukáš byl tak 18. ledna na základě rozhodnutí státního zástupce propuštěn na svobodu. Za dva dny pak zavraždil nevinného člověka.

Obyvatelům Kežmarku je Petra, po kterém zůstala manželka a tři malé holčičky, velice líto. Právě proto se rozhodli rodině pomoci a podle serveru tvnoviny.sk pro ni organizují sbírku.