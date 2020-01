Bytná byla bezprostředně po útoku považována za zraněnou, tou ale ve skutečnosti byla jedna z nájemnic. V domě zůstal také Čech a zřejmě ještě jedna zatím neidentifikovaná žena. Policie se domnívá, že všichni tři zemřeli. Hledání zbytků těl může trvat i několik dní.

Muž, který byl identifikován jako 69letý Jaroslav „Jerry“ Hanel, byl policii znám kvůli problematickým vztahům se sousedy. Opakovaně čelil žalobám a soudy mu několikrát udělily zákaz přibližovat se k lidem, se kterými měl spory. Nyní Hanel čelil vystěhování, ke kterému se ho majitelka nemovitosti Lois Cainová snažila přinutit.

V neděli se s ním zřejmě setkala, schůzka ale skončila tragicky. Televize KHON uvedla, že podle svědků Hanel napadl jistou starší osobu a následně i další ženu, zhruba padesátiletou. Druhé z napadených se podařilo utéct a byla převezena do nemocnice.

Majitelka domu je nyní pohřešovaná. Hanelův právník Jonathan Burge, který ho v uplynulých letech zastupoval v řadě sporů, řekl, že jej v pondělí kontaktovala sestra Cainové, protože se s ní nemůže spojit. Burge uvedl, že sestra hovořila i se zraněnou ženou, která byla z nemocnice již propuštěna, a že to byla jedna z nájemnic.

Případ na Havaji vyvolal kvůli nezvyklé míře násilí velkou pozornost médií i veřejnosti. Hanel totiž zastřelil dva zasahující policisty – muže a matku tří dětí. Útok prý policie s ohledem na minulé řešení sporů nečekala, Hanel měl navíc zakázáno držet zbraň kvůli výše zmíněným soudním zákazům a přibližovat se k lidem, se kterými měl spory.

Po střelbě se Hanel zabarikádoval v domě, ve kterém následně začalo hořet. Předpokládá se, že požár založil úmyslně. Plameny se rychle rozšířily a nakonec shořelo sedm domů a několik dalších bylo poškozeno.

Burge se domnívá, že Hanel se na čin připravoval. „Určitě to plánoval, už jen podle toho, jak rychle dům vzplanul. Vypadá to, že to chtěl všechno spálit,“ řekl Burge televizi KITV.

O majitelce domu právník řekl, že se o Hanela prakticky starala, protože jeho klient trpěl psychickými problémy a neustálou představou, že ho americká vláda a tajné služby sledují a odposlouchávají. Problém v soužití ale nastal poté, co mu Cainová nedovolila pořídit si nového psa, když mu ten původní uhynul.

Havajská média zveřejnila také podrobnosti o sporech, které Hanel měl s ostatními lidmi. Právník David Hayakawa, který zastupoval tři sousedy, uvedl, že Hanel se považoval za strážce ulice a fotil každého, kdo kolem procházel, a to včetně opravářů, návštěv či turistů.

Fotografoval také sousedy a trápil je obtěžujícím chováním, uvedl Hayakawa. Jako příklad uvedl skutečnost, že Čech pravidelně pálil mokré listí a trávu, když vítr foukal směrem k domům, schovával se v křoví, odkud sousedy pozoroval, či mlátil do kovové trubky, aby sousedům znepříjemnil život.