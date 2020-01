Malá Jade si mamince postěžovala, že jí není dobře, 19. prosince. „Řekla mi: Mami, necítím se dobře. Tak jsme si lehly a mazlily se na gauči,“ popsala Amanda.

Za několik dní dostala dívka teplotu, kterou její matka srážela běžnými léky. „Dostala prášky a za chvilku si zase hrála se sestrou a normálně jedla. Řekla jsem si, že to byla jen nějaké viróza a že je z toho venku,“ doplnila maminka holčičky.

Rodiče dívku 23. prosince normálně uložili. Na Štědrý den ji ale nemohli probudit, matka popsala, že dívčino tělo bylo v jednom ohni. Když dorazili do nemocnice, Jadeino tělo se nekontrolovatelně třáslo, oči měla otočené v sloup, měla záchvat. Lékaři rozhodli, že musí být převezena do 128 kilometrů vzdálené fakultní nemocnice. Rodiče jen bezmocně sledovali, jak lékaři jejich dceru urychleně naložili do vrtulníku a odletěli. „V tu chvíli jsem myslela, že už ji nikdy neuvidím,“ řekla Amanda portálu CNN.

Virus poškodil mozek

Hned druhý den se dozvěděli hrozivou diagnostiku, chřipkový virus poškodil dívčin mozek. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí šlo o vzácnou komplikaci, která někdy chřipku doprovází, tzv. encefalopatii.

„Ukázali nám rentgen jejího mozku, svítil jako vánoční stromeček,“ popsala Phillipsová. „Řekli, že její mozek je výrazně poškozený, řekli, že se možná vůbec neprobudí a pokud ano, už nikdy nebude jako dřív,“ řekla matka. Následující dny Jade vůbec nereagovala na léčbu.

K případu byla přizvána dětská neuroložka Thesesa Czechová, 31. prosince rodičům oznámila přesnou diagnózu jejich dcery: akutní nekrotizující encefalopatie (ANE), kterou způsobuje právě virové onemocnění. ANE je tak vzácný druh onemocnění, že existuje jen zlomek studií toho, jak se s komplikací vyrovnají děti.

Czechová našla jen jeden výzkum, tři ze čtyř malých pacientů s ANE na následky onemocnění zemřelo. „Bylo to 7 dní, 7 dlouhých dnů, kdy to vypadalo, že tu není naděje, že se nám jednou vrátí, a to všechno kvůli chřipce,“ napsala ten den Amanda na svůj facebook. Czechová okamžitě zahájila léčbu a dívce přepsala steroidy, které měly snížit otok mozku.

Holčička zřejmě přišla o zrak

Na Nový rok se stal zázrak a Jade se probrala. V následujících dnech se holčičky stav zlepšoval. „Mohla už sama dýchat a jíst – řekla si hned o čokoládový pudink,“ dodala matka.

Jenže i když lékaři vyhráli boj o dívčin život, virus si přece jen vybral svou daň. „Když jsem jí dala jejího oblíbeného plyšáka a držela jsem jí ho před očima, nedívala se na něj,“ zmínili lékaři. A povolali optika. Jenže Jadeiny oči byly v pořádku, problém byl v mozku.

„Vir jí poškodil centrum zrakového vnímání, nevíme, jestli se jí někdy zrak vrátí,“ vysvětlila neuroložka. „Teprve za tři až šest měsíců se ukáže, zda Jade někdy uvidí,“ zmínila Czechová a dodala, že Jade může mít další kognitivní a vývojové problémy. „Ty se můžou objevit i až za několik let. S ohledem na to, jaký byl její stav o Vánocích, tak teď lze říct, že je na tom skvěle,“ uzavřela lékařka.

Rodiče: Nechte své dítě očkovat

Vše se stalo kvůli „obyčejné“ chřipce. Holčička zřejmě oslepla a málem zemřela. Dívčiny rodiče mají pro další rodiny jediný vzkaz: „Nechte své dítě očkovat.“

„Je hrozné, když vidíte, jak vaše dítě trpí, pokud bych od toho mohla uchránit jen jediné dítě, chci to udělat,“ svěřila se médiím zdrcená matka. Její dcera totiž letos vynechala očkování proti chřipce. Dívčiny rodiče přestali chodit do práce, aby se mohli starat o svou dceru, za její léčbu nyní musí zaplatit vysoké účty. Založili tedy malou nadaci a doufají, že jim lidé pomohou.

Na chřipku podle údajů amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) každoročně umírají desítky dětí, většina z nich nebyla očkována, bez ohledu na to, že před svým onemocněním to byly zcela zdravé děti.

První oběť chřipky v Česku

Chřipka v Olomouckém kraji má tuto sezonu první oběť, která podlehla jejímu závažnému průběhu. Nemocnost oproti minulému týdnu mírně stoupla, nemocných je nyní 1313 na 100 000 obyvatel. Oproti celorepublikovému průměru je počet nemocných v kraji vyšší. Ordinace plní v Olomouckém kraji především nejmenší děti, u nich se číslo jž blíží ke třítisícové hranici.

Nemocných akutními infekcemi dýchacích cest v Praze za týden podle hygieniků přibylo 18,5 procenta. Nejvíc jich je mezi dětmi a studenty. V celé ČR je nemocných zatím méně než před svátky, asi 1100 na 100 000 obyvatel. Epidemie chřipky přichází každoročně, obvykle v lednu, loni až na počátku února. Onemocní až deset procent dospělých a pětina dětí.

Je možné se ještě očkovat?

Aktivita chřipky i v Evropě stále vzrůstá, cirkulují oba typy chřipkového viru A, podtypy H1 a H3, a v menší míře i typ B. Z krajů je podle SZÚ nejvyšší nemocnost evidovaná v Libereckém a Jihomoravském kraji, ale ani tam není dosaženo úrovně epidemie. Pro celou ČR se vyhlašuje při překročení 1700 nemocných na 100 000 obyvatel.

„Zatím nejsou žádné indicie, že by se aktuálně cirkulující kmeny chřipky odklonily od vakcinačních antigenů. Vakcína aktuální pro stávající chřipkovou sezónu tedy poskytuje maximální možnou ochranu, jak je to vzhledem k imunitnímu stavu očkovaného možné. Protože imunita po očkování nastupuje až po 2 týdnech, vakcinace je teď sice možná, ale je to už skutečně na poslední chvíli a nemělo by se to dál odkládat,“ řekl Blesk Zprávám epidemiolog Rastislav Maďar.