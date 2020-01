Zapomenutá nemoc? Omyl! Aktuální hrozba. Černý kašel nabývá na síle, loni se chorobou nakazilo na 1320 lidí. A to je druhý nejhorší výsledek od roku 1963. A očkování chrání jen pár let...

Černého kašle se nebojím, jsem přeci očkovaný, říkáte si. Tak to už neplatí! Můžete černým kašlem trpět a ani to nevědět. A ohrožujete tím nejmladší členy rodiny. „Očkování spolehlivě chrání čtyři až pět let, do deseti let jeho účinnost klesá. Pak přetrvávají protilátky jen výjimečně,“ vysvětluje epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Dospělí byli většinou očkováni jako děti, a tak už nyní chráněni nejsou. Často pak onemocní jen mírnější formou choroby, v mnoha případech jen pokašlávají a nevědí, že v dýchacích cestách nosí bakterii černého kašle.

Vrah Petr Kramný (41) ve vážném ohrožení! Desítky vězňů na Mírově schvátila epidemie černého kašle!

Rodiče chtějí očkování odložit - a to je problém

Právě takoví jsou ale časovanou bombou. Mohou totiž infikovat ty nejohroženější - neočkované kojence. Tak jako se to loni stalo v Jihlavě, kdy se od rodičů nakazil teprve měsíční kojenec. Skončil na jednotce intenzivní péče ve vážném stavu, naštěstí svůj boj o život vyhrál. Nemocí se od rodiny nakazili i tři zdravotníci.

Očkování proti černému kašli je součástí hexavakcíny, která se podává od devátého týdne života. Do té doby dítě žádnou ochranu nemá. Ochránit ho přesto lze. „Když se nastávající matka v těhotenství nechá očkovat, vytvoří se protilátky i dítěti,“ říká Roman Prymula.

Pokud se matka očkovat v těhotenství nechce, je třeba naočkovat všechny rodinné příslušníky v době, kdy pár teprve plánuje početí miminka. Problémem jsou podle odborníků rostoucí počty rodičů, kteří chtějí očkování odložit. Nebo ho zcela odmítají. Jejich děti pak žádnou ochranu mít nebudou.

Video Stopka pro lékaře, kteří systémově falšují potvrzení o očkování. Podle Prymuly popírají princip západní medicíny - redakce Blesk

Nabírá na síle

Chorobu způsobuje bakterie bordetella pertussis, proto se jí říká i pertuse. Vyvolává kašel tak úporný, že si při jeho záchvatu nemocný někdy i zlomí žebra. Před zavedením očkování patřil černý nebo také dávivý kašel mezi nejčastější příčinu úmrtí kojenců. Plošné očkování zavedené v Československu roku 1958 dokázalo nemoc postupně zkrotit. Do té doby bylo nemocných pravidelně každý rok okolo třiceti tisíc a zemřelo ročně na osmdesát dětí.

V roce 1963 bylo hlášeno 3399 případů. Od té doby nemocnost už jen klesala, a to do začátku devadesátých let. Pak začala nabírat znovu na síle. Nejhorší situace nastala v roce 2014, kdy evidovali lékaři 2521 nemocných. Na druhém místě je právě loňský rok s 1320 chorými.

Podle Romana Prymuly je problém i v tom, že aktuálně využívaná vakcína neřeší přenašečství. „Původce nemoci je v populaci stále přítomný,“ říká Roman Prymula. I proto podstupují od roku 2009 děti ve věku deseti let přeočkování.

Klíště můžete chytnout i v zimě. Encefalitidy v Česku výrazně přibylo, i kvůli houbám

Znovu zabíjí

Poslední úmrtí po zavedení očkování bylo v Československu evidováno v roce 1970. Jenže teď nemoc znovu zabíjí. Antibiotika, perfektně vybavené jednotky intenzivní péče, podpora dýchání. Ani nejmodernější medicína nemusí na pertusi stačit.

V letech 2005, 2007, 2008 a 2009 zemřely čtyři děti; měsíční chlapec a tři dívky ve věku čtyř měsíců, čtyř týdnů a dvou měsíců. V roce 2014 zemřel na černý kašel muž (†75). V roce 2016 si choroba vzala dvouměsíční holčičku.