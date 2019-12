To, že venku příležitostně sněží a blíží se Vánoce, neznamená, že klíšťata si dala pohov. Kousnout vás mohou i během zimního období, záleží na teplotě. Pokud je nad 5 stupňů Celsia, jsou aktivní a riziko hrozí. Do Česka přitom míří vysoké teploty, v pátek má být až 12 stupňů Celsia. Je to jeden z důvodů, proč není radno zanedbávat očkování proti klíšťové encefalitidě, pro které je nyní nejvyšší čas. Že Češi stále nejsou dostatečně proočkováni, ukazují čísla – letos bude počet nakažených podle všeho velmi vysoký.