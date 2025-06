Novinky pro české dovolenkáře v zahraničí: Jak stát v nouzi pomůže? A propad Chorvatska

Co si ministerstvo zahraničí pro letošní sezonu přichystalo, popsal šéf české diplomacie Jan Lipavský (nestr.). „Otevíráme konzulární jednatelství v nejvytíženějších turistických destinacích. V Chorvatsku bude otevřeno celý červenec a srpen populární jednatelství v Rijece a ve Splitu,“ popsal. Další bude otevřeno v bulharském Burgasu.

Dále se ministerstvo zaměřilo na Řecko a Španělsko. „Budeme posilovat konzulární oddělení našeho velvyslanectví v Aténách. Stejně tak Barcelona, opět velmi oblíbená turistická destinace, budeme tam mít česky hovořícího pracovníka na honorárním konzulátu,“ pokračoval Lipavský.

V neposlední řadě budou opět v Chorvatsku (Šibenik, Omiš, Vodice) a Bulharsku (Nesebar, Primorsko) nasazení čeští policisté. „Jejich role bude spíš asistenční,“ komentoval ministr zahraničí.

Výběr destinací vychází ze zájmu Čechů. Nicméně ačkoliv je přítomno Chorvatsko, podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) již není ani mezi třemi nejoblíbenějšími. „Přisuzujeme to zejména poměrně razantnímu a skokovému zvýšení cenové úrovně. To znamená, top tři destinace, které dneska máme, jsou Itálie, Slovensko a Španělsko,“ vyjmenoval Kulhánek, kam nejčastěji míří čeští turisté.

Nezapomeňte na Drozd

Lipavský také zdůrazňuje, aby se lidé před cestami do zahraničí registrovali do systému Drozd. „Aby když nastane nějaká krizová situace, abychom mohli občanům v zahraničí rozesílat informace, případně abychom třeba měli seznam, na koho se obrátit v situaci, kdy by mohlo dojít třeba i na nouzovou evakuaci,“ vysvětlil proč.

Registrace do Drozdu je dobrovolná a bezplatná. Je možné ji učinit skrze mobilní aplikace nebo na webových stránkách. „Do čím nebezpečnější destinace někdo cestuje, tím spíš by se měl zaregistrovat,“ radí ministr.

V tomto kontextu dodává, že ne všude je česká diplomacie schopná pomoci. Existují určité země, kam výslovně nedoporučuje cestovat. „Řekněme, že to jsou skutečně ty extrémní destinace, jako je třeba Jižní Súdán nebo Mali, tam si myslím, že čeští občané nebudou cestovat na dovolenou, ale pokud se v uvozovkách nějaký dobrodruh vydá do těchto destinací, tak musí počítat s tím, že naše možnost a schopnost pomáhat v těchto zemích je skutečně velmi limitovaná,“ říká Lipavský.

V „běžných“ zemích je ale pomoc velmi efektivní, dodává ministr jedním dechem. Osobně si to vyzkoušel. „Taková zajímavost, já sám jsem se jednou musel během své cesty obrátit na úřad, aby mi vystavil náhradní cestovní doklad, když jsem v ten moment nemohl najít svůj vlastní. Všechno zafungovalo, jak mělo, a mohl jsem se navrátit zpátky do vlasti,“ přidal příhodu ze života.

Pomůže nouzová linka

Kdo se v zahraničí ocitne v krizové situaci, může se obrátit na novou nouzovou linku. Funguje nonstop a od února letošního roku pro celý svět. Operátor vyhodnotí charakter potíže a cestovatele v nesnázích propojí s daným úřadem nebo jinou stranou.

„Je to míněno pro ty případy, kdy se stane něco opravdu vážného,“ upozorňuje Lipavský s tím, že to zahrnuje mimo jiné autonehody, zranění, úmrtí, někdo se stane obětí trestného činu nebo je sám zadržen pro nějaký přečin. „Například přechovávání omamných látek, to je dost častý čin, za jaký se čeští občané dostanou v zahraničí do problému,“ konstatuje ministr. Nejčastějším problémem je nicméně ztráta cestovního dokladu.

Call centrum nouzové linky ministerstva zahraničí pro Čechy v zahraničí. | Blesk: Markéta Batulková Mikešová Call centrum nouzové linky ministerstva zahraničí pro Čechy v zahraničí. | Blesk: Markéta Batulková Mikešová

Ministerstvo má i informační linku, ta slouží pro obecné dotazy. Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí, v tomto kontextu prosí, aby lidé obě linky rozlišovali. Zmínil také, že resort je schopen nouzovou linku v případě mimořádné situace, jako byly požáry na ostrově Rhodos, posílit.

Kontrola cestovky

V neposlední řadě Lipavský připomíná, že před cestou do zahraničí je dobré dát si pozor na cestovní pojištění. „Pokud nejste krytí cestovním pojištěním a dostanete se do nemocnice, tak ty náklady mohou jít do milionů,“ varuje.

Kulhánek zmiňuje i pečlivou kontrolu, s jakou cestovní kanceláří či agenturou se chystáte vycestovat. Například pokud provozovatel nesídlí v Evropské unii, tak se na něj nevztahují běžné pojistky.

Důvěryhodnost cestovky si můžete ověřit na portálu ministerstva pro místní rozvoj. „Cestovní kanceláře, které jsou řádně zajištěny proti úpadku a plní veškeré parametry, jsou v týdenním cyklu aktualizovány na našem webu,“ uvedl ministr pro místní rozvoj.

Ten zároveň řekl, že letos očekává mírný pokles zájmu o dovolené v zahraničí a nárůst zájmu o dovolené v tuzemsku. Podle něj roste obliba prodloužených víkendů v Česku, myslí si, že za to může i kvalitativní růst služeb. Turisticky nejoblíbenější jsou Středočeský kraj, Jihočeský a Jihomoravský.

Důležité informace a odkazy

Nouzová linka (pro krizové situace) + 420 222 420 222

(pro krizové situace) Informační linka (pro obecné cestovatelské dotazy, v pracovní dny 08:00 - 16:00 hodiny) +420 222 264 222

(pro obecné cestovatelské dotazy, v pracovní dny 08:00 - 16:00 hodiny) Registrace do systému Drozd

Seznam zajištěných cestovních kanceláří a informační brožury