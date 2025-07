Nikdo netušil, jakou lavinu spustí jednoduchá věta, kterou táta pronesl k dcerce, co právě končila první třídu. Madlenka se pustila do díla. Ještě před prázdninami uspořádala svou první módní přehlídku oblečení s jejími příšeráky, jak postavičkám, které neúnavně kreslí a maluje, říká. Má za sebou také vernisáž první samostatné výstavy obrazů.

První byl pan Rohatý

Madlenka si doma natáhne až po kolena máminy ponožky, jako šaty si oblékne tátovo triko, udělá si drdol a jde malovat příšeráky. Prvním byl pan Rohatý – Láska je láska. Od té doby už namalovala také Klíšťáka, Kostráčka, Pštrosa a rozčepýřenou Světlundu s nápisem »rána jsou těžký«.

„Protože v světlušky lítají v noci. Když ráno vstanu, je to těžký. Vždycky se kouknu do zrcadla a vypadám jako rorejs,“ vysvětluje námět obrázku.

Inspirovala ji okna v kostele

Vášeň pro malování se začala u Madlenky projevovat, když jí byly asi čtyři roky. „Fascinovala ji vitrážová okna v kostele sv. Bartoloměje v Plzni na náměstí, kam jsme často chodili. Madli s sebou měla vždycky náčrtník, pravítko a tužku a rozřazovala si ty papíry na tvary podobné vitrážím, pak je vymalovávala. Zkoušela pastelky, různé barvy,“ vzpomíná maminka Kateřina (39). Nejspíš z toho si Madlenka vytvořila vlastní styl.

Její tvůrčí a zároveň podnikatelský zápal vznikl najednou, přirozeně a rodičům se zalíbil. Obrázky ukázali profesionálním výtvarníkům a plzeňskému galeristovi Luboši Vetenglovi. „Chtěli jsme mít jistotu, že nejsme neobjektivní. Shodli se na tom, že je to dobré, a tak jsme se Madlenku rozhodli podpořit v jejím snu,“ říká Kateřina.

Art by Madeleine

Nadšení se brzy přeneslo i na zbytek rodiny. Tatínek Jakub je »ajťák« a přišel s nápadem přenést Madlenčiny obrázky na oblečení. Maminka se postarala o kvalitní materiály a výrobu. Dcerka si vymyslela vlastní značku Art by Madeleine a společně s tátou spustili e-shop, kde jsou předměty a oblečení s jejími obrázky k zakoupení. Všechno maluje sama, tatínek jí pak pomáhá převést výtvory do grafické podoby společně s plzeňskou grafičkou Marií Kernovou.

„Taťka je ředitel mojí firmy,“ říká s vážnou tváří malá umělkyně. Penízky z prodeje Madlenka šetří na splnění svých dvou velkých snů. „Na internetu byla smutná maminka, co měla nemocnou holčičku, neměla vlásky. Tak chci dávat penízky nemocným dětem, abych jim pomohla. A taky si chci našetřit na ateliér a klavír,“ vysvětluje s vážnou tváří malá umělkyně. Ani v případě ateliéru nemyslí jen na sebe. „Budou tam chodit se mnou malovat i kamarádi,“ plánuje.

Módní přehlídka i výstava

V rámci projektu dětského pěveckého sboru Andílci »Zpívá celá rodina«, který Madlenka navštěvuje, uspořádala s pomocí maminky na Kalikovském mlýně v Plzni svou první malou módní přehlídku. Oblečení s jejími obrázky předváděli kamarádi, známí a zapojil se i táta. Její celý příběh najdete ZDE

Velkou výzvou byla pro Madlenku její první autorská výstava, kterou má až do poloviny září v plzeňské Gallery Vetengl v Černé věži.

Tajné vzkazy

Aniž si to uvědomila, začala Madlenka do obrázků vkomponovávat nahodilá písmenka morseovky. Když jí tatínek vysvětlil, oč jde, začala se morseovku učit a do některých obrázků teď píše tajné vzkazy.

Dětská paní doktorka si u Madlenky objednala oblečení pro celý tým do ordinace a také kartičky jako omalovánky, které u ní dostanou malí pacienti za odměnu.

