Dinosaury, hrdiny z komiksů, gladiátory, zvířata či různé bojovníky a terminátory i na scenériích uvidí ti, které pozve na návštěvu všeuměl Adam Hoferek. Pod jeho rukama vznikají do detailu propracovaná dílka plná ducha a fantazie. Je jich na čtyři sta!

Záliba začala nevinně v jeho třech letech. „Jednou maminka pekla kuře, a já jí uzmul kousek alobalu. Pomačkal jsem ho do různých tvarů, bavilo mě to, začal jsem tvořit 3D modely,“ říká jeden ze sedmi vítězů soutěže Zlatý oříšek 2023.

Alobal je základ

Aby postavičky vylepšil, začal je natírat lepidlem. To pomáhá i pro vypracování detailů obličeje, prstů a dalšího drobnějšího aranžmá. „Alobal je základem, kostrou modelů. Lepidlovou hmotou dotvářím jednotlivosti,“ popisuje žák 8. třídy.

Za „pokrokem“ byla netrpělivost. Modely poléval lepidlem, a nechtělo se mu čekat, až uschne. Začal ho dávat na topení, pouštěl na ně fén. „Právě sušením a mícháním lepidla vznikla hmota, nejvíce podobná plastelíně,“ sdělil šikula. Na inovaci přišel v 10 letech, a jeho ambicí být i v budoucnu výtvarníkem.

I metrová díla

Obývací pokoj proměnil doma Adam v království do detailu propracovaných sošek. Nejjednodušší jsou podle Adama rybičky a plošší figurky prosté detailů. Troufá si však i na modely mnohem větší.

„Takových mám i víc. Draka s obrovským rozpětím křídel nebo slona, Godzillu a Mūtō ze stejného filmu,“ ukazuje na půl metru vysoká a metr široká díla.

Výbuch v troubě

Lepidlovou hmotu si vyrábí Adam do zásoby, aby mu nedošla, potřebuje jí totiž opravdu hodně. „Proto jsme ji začali péct v troubě ve velkém. Potřebuji hodně kýblů lepidla do zásoby, aby nechybělo,“ usmívá se.

„Nedoporučuji zkoušet její výrobu,“ varuje společně s maminou Gabriela (50), a hned vysvětlují proč: „To musíte usušit lepidlo v troubě, párkrát mi to v ní pořádně vybublalo a máme od lepidla celou kuchyň. Jednou se mi lepidlo vylilo i na koberec.“

Chce do Hollywoodu

Adam Hoferek nechodí do žádného kroužku. „Vše jsem si vymyslel a dělá sám. Ale protože bych rád udělal přijímačky na uměleckou školu, bude nutnou přípravou rovněž kresba i jiná praktické a teoretická průprava,“ plánuje nadaný chlapec z Hati.

„Jednou chci být sochař a vystavovat v galeriích a vyrobit co nejvíce soch v životní velikosti. Zvířat a dinosaurů, filmových postav, bavilo by mě dělat též masky do filmů. Nejlépe v Hollywoodu,“ netají se s ambicemi nadaný Adam Hoferek.

Má už za sebou i pět výstav. Pro spolužáky ve svoji „alma mater“, jíž je Základní škola a mateřská škola Hať. Dvě další v tamním kulturním domě, jednu též v Darkovicích. „Plánuji i další v zámku Linhartovy u Krnova, a to od dubna do října,“ uvedl Adam.

VIDEO: Vesmír poskládaný z fantazie.

Video Video se připravuje ... Vesmír poskládaný z fantazie představuje výstava Světy české animace...