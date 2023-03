„Kdo se díval někdy na filmy jako Cesta do pravěku nebo Jurský park, má značně zkreslené představy. V současnosti při stavu vědeckého bádání víme, že byl jejich obraz podobný nejvíce ptákům, a ne ještěrům, jak jsme si kdysi mysleli,“ říká student cestovního ruchu Tobias Hečko.

„Baví mě nejvíc malovat býložravce, jak zabíjí masožravce. Třeba jak tyranosaurovi trhá krk. Býložravci totiž byli dvakrát větší než masožravci a měli tak značnou převahu. Rozhodně to nebyli mírumilovní tvorové,“ vysvětluje zasvěceně mladík, který se dá označit za následovníka malíře a ilustrátora knih o dinosaurech a Zdeňka Buriana.

Moderní technologie

Od šesti let maloval tužkou na papír, které vyměnil před třemi lety za speciální program tabletu. To mu poskytuje nové perspektivy.

Sám vyrůstal právě na filmech a knihách s dinosauří tématikou. „Poprvé si to pamatuji přesně, seděl jsem na podlaze u babičky a donesli mi první figurky dinosaurů a knihu o vyhynulých tvorech. Od té doby mi tato má vášeň zůstává a stala se mou denní zábavou,“ dodává.

Uspořádal výstavu v Petřvaldě

Pokud máte zájem vidět třicítku děl Tobiase Hečka, máte možnost, vystavuje je v Cowork Centru Petřvald v ul. Gen. Svobody 930. V úterý 7. března při vernisáži zasvěceně o jednotlivých výjevech rád od 16.30 hodin osobně popovídá. Výstava potrvá do 30. března.

Pokračovatel Zdeňka Buriana?

Malíř Zdeněk Burian má své muzeum na náměstí ve Štramberku, kde vystavují díla kopřivnického rodáka a světově uznávaného malíře pravěku. Jeho celoživotní inspirací se stala tamní proslulá jeskyně s nalezišti Šipka.

