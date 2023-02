Nadšenec pečuje s láskou o víc, než 5,5 tisíce druhů kaktusů a také dalších, jinde nevídaných exotických rostlin. Ve sklenících o ploše 450 metrů čtverečních je nutné udržovat stálou teplotu okolo 10 stupňů. Je-li nižší a jde pod 5 stupňů, kaktusy umrznou. I to se může lehce přihodit – kaktusář nemá na vytápění.

„Platil jsem zálohy 6,5 tisíce, vloni mi sazbu zvýšili na 25 tisíc měsíčně. Aktuálně poslali fakturu na 100 tisíc jako doplatek za poslední dva měsíce. Nejméně další dva měsíce ještě bude muset skleníky vytápět. Jsem na pokraji zhroucení,“ říká Otakar Potyka. S tím, že na zaplacení dluhu prostě nemá.

Slouží školám

Sbírka unikátů, kterou zakládal spolu s již nežijícím otcem, slouží exkurzím škol i přednáškám. Pěstiteli přináší jen drobný zisk ze vstupného a část nákladů na provoz platí z prodeje kaktusů. I když pro prodej není nejvhodnější doba. Musel by jít pod cenu.

Otakar Potyka (55) a jeho sbírka kaktusů v botanické zahradě v Orlové. Unikátní sbírce hrozí zkáza kvůli cenám energií.

„Lidé se spíše kaktusů zbavují, je to velice nákladný koníček, co do času i peněz. Musel jsem si teď najít práci v automobilce, abych to utáhnul a o desítky let opečovávanou sbírku nepřišel. Dělám dvanáctky, po směně se snažím se udržet skleníky dál při životě,“ dodává.

Je to pro něj náročné. Je totiž těžký diabetik, a musí na sebe dát pozor, aby při takovém množství práce nezkolaboval.

Je potřeba plyn, voda i elektřina

Mimo extrémní platby za dodávky elektřiny, které se pohybují v desítkách tisíc měsíčně, musí hradit nadšenec i zálivku a metrickou energii, která poté pohání plynová zařízení ve sklenících. „Už jednou mi elektriku ustřihli, když jsem na ni neměl, tahal jsem ji z baráku, aby mi to tu nevymřelo,“ říká.

Pomoci zachovat unikátní sbírku kaktusů můžete i vy koupí virtuální vstupenky ZDE

Exkurzí je nyní minimum

Některé kaktusy kvetou jen jednou ročně, další třeba i třikrát za rok. Některé po dvou letech, jiné po dvaceti či padesáti letech a v různých obdobích roku.

„Nyní v únoru toho moc nekvete, proto je i příchozích méně. Raději přijeďte, až budou více v květu, to je ta pravá podívaná,“ vyzval zájemce.

Co všechno má ve sklenících

Rostou zde kaktusy Sclerocactusy, Turbinicarpusy, Uebelmannie, Ariocarpusy, Lophophory, Gymnocalycia a další. Ze sukulentů Pachypodia, Euforbie, Ficusy, Adenie, Cycasy a jiné. „Většinu jsme si vypěstovali sami, a to ze semen od českých kaktusářů a renomovaných zahraničních firem, i z původních nalezišť,“ potvrdil Otakar Potyka.

Kdy můžete přijít

Ve sklenících probíhá zimní sezona. V této době si můžete objednat návštěvu jen telefonicky. Letní sezona začíná v květnu. Otevřeno je denně od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.