Tenhle šikovný vesnický kluk ani nemohl skončit jinak. Od malička totiž pozoroval tátu, jak mu pod rukama vznikají sochy postav či zvířat.

„Když mi bylo 9 let, zkusil jsem řezbářskými dláty dělat obličej člověka. Ne, že by mě to nebavilo. Ale bylo to pomalé, nějak mi to nešlo od ruky. Tátovi s pilou to odsýpalo, a to se mi moc líbilo,“ vzpomínal Tomáš.

Pila a bruska

Na rozdíl od řezbářů používajících dláta, teď Tomáš po vzoru táty tvoří celé dílo jen za pomoci motorové pily. Sochy pak dolaďuje speciální bruskou.

„Žena měla podmínku, že kluk musí mít speciální protiřezné návleky, aby se nezranil. Samozřejmě jsme je pořídili a k tomu malou motorovou pilu,“ řekl táta Libor (52). Od té doby, už více jak rok, se Tomáš činí. Vyřezal už dvě desítky soch a některé i prodal.

Bude umělecký truhlář

Tomáše práce se dřevem moc baví. Každou volnou chvíli tráví ve stodole. „O letních prázdninách jsem začínal ráno a končil večer. Když teď chodím do školy, je to s časem horší, ale jak udělám úkoly, jdu vyřezávat. Během posledního čtvrt roku jsem udělal pět loutek,“ pochlubil se.

Zatím chodí Tomáš do 4. třídy, ale už má jasno, čím bude. „Stanu se uměleckým truhlářem, tím se chci po škole vyučit,“ dodal.

Tváře a loutky

Šikovný školák nejraději tvoří lidské obličeje a poslední dobou i loutky. „Tváře se snažím vystihnout co nejvěrohodněji, zachytit, všechny detaily a loutkám chci dávat pohyb, co nejvíce je rozhýbat,“ svěřil se Tomáš.

Své nápady hned zpracovává, klidně, i když sedí u jídla. „Na talíři si třeba vyskládám podobiznu lidské tváře z brambor. Vyfotím si, abych to nezapomněl, a pak to jdu udělat,“ dodal Tomáš.

Hrdý táta

„Nečekal jsem, že půjde v mých šlépějích. Už teď se podívá na sochu, kterou tvořím, a radí mi, co udělat jinak. A já to od něj beru. On chyby vidí, neumí je ale ještě odstranit. To udělám já. Jestli to půjde takhle dál, kluk bude za chvíli lepší než já,“ řekl hrdě táta Libor.

Je přesvědčený, že syn zdědil umělecké sklony po jednom z předků. „Můj pradědeček byl sochař a malíř,“ dodal Libor.

VIDEO: Vyrobte si truhlík z pařezu! S naším návodem to zvládnete.

délka: 00:34.75 Video Video se připravuje ... Vyrobte si truhlík z pařezu! S naším návodem to zvládnete. Hobby_Věra Exnerová, Soundcloud