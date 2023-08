Na klavír nejdřív hrála o rok starší sestra Eliška (12) a Magdalénka jenom z povzdálí poslouchala. Někdy drobnými prstíčky nástroj také poškádlila, hraní »na vážno« přišlo na řadu teprve před čtyřmi lety. Hned bylo zjevné, že se zrodil nevídaný talent.

„Poprvé jsem hraní vyzkoušela ve dvou letech. Hrála a zpívala jsem si jen tak pro radost. Tu nádhernou muziku, její energii, ladnost a krásu jsem chtěla dál předávat publiku. Aby se z ní radovali a zahřáli se u srdíčka i další lidé,“ říká Magdalénka Kovářová.

Denně cvičí hodiny

Dobře ví, že samotný talent k úspěchu nevede, proto denně cvičí tři až čtyři hodiny. Když se blíží veřejné nebo soutěžní vystoupení, u klavíru stráví pět hodin.

Zázračná klavíristka Magdaléna Kovářová (11) z Hlučína sbírá jedno světové ocenění za druhým.

„Cvičit nemusím, prostě chci. Klavír je ten nejlepší doktor pro duši. Je ale pravda, že samotný talent by nestačil. Je to pořádná dřina, a nikdo by možná ani nevěřil, kolik poctivé práce je za mnou. Hudbu je nutné i procítit,“ vysvětluje studentka víceletého gymnázia.

Bach a romantismus

Nejraději má skladby Bacha, oddává se romantismu a impresionismu. „To jsou dosti podobné styly. Na závěr vystoupení přidávám ráda nečekaně moderní rychlé zkrácené skladby, takovou pecku na závěr,“ usmívá se cenami ověnčená klavíristka.

„Na hraní mě fascinuje i to, jak vykouzlit takové přenádherné harmonie jen z »kusu nábytku«,“ dodává zasvěceně postavou malá, uměním velká umělkyně, jíž doma neřeknou jinak než Mája.

Vysoká úroveň

Historicky první úspěch přineslo absolutní vítězství v okresním kole soutěží základních uměleckých škol. I během covidu Mája talent a nadání prohlubovala, aby dál vítězila. Jako i získala 1. Cenu, titul absolutního vítěze mezinárodní soutěž Florestana Rossamundiho 2021v Itálii. Za pětiminutovou skladbu při soutěži v Itálii získala i odměnu 300 eur (asi 7 200 korun).

Klání Bachovská cesta jí přineslo výhru v podobě nového piána, to si odvezla do Hlučína. Magdaléna aktuálně patří k největším talentům své generace.

Magdalénka se neoddává ale jen hudebnímu světu. Plave, lyžuje, jezdí na kole a také hraje báječně biliard. Ráda také čte, vzdělává se a paměť bystří luštěním křížovek.

Ve škole má výjimku

S hraním začala v 7 letech v době, když šla do školy, přičemž nastoupila ihned do 2. třídy, uspěla i ve vyrovnávacích zkouškách. „Matiční gymnázium Ostrava mi umožňuje studovat individuálně. Kvůli koncertům chodím do školy tři dny,“ popisuje denní režim jedničkářka, již baví mimo hudebky biologie, fyzika a čeština.