Benjamin (†18) zapálil školu v Bratislavě a zemřel: Kamarádil s vrahem z Teplárně!

V sobotu slovenská média informovala o požáru na půdě Školy pro mimořádně nadané děti a gymnáziu na bratislavské Teplické ulici. Oheň založil teprve osmnáctiletý Benjamin, který měl v září nastoupit do posledního ročníku. Poté, co objekt podpálil, zemřel na následky udušení kouřem. Na stejné škole studoval před časem i Juraj (†19), který loni v říjnu před bratislavským LGBTQ+ klubem Tepláreň zastřelil Juraje (†27) a Matúše (†23). Oba pachatelé se znali ze stejného kroužku karate a kamarádili se!

Osmnáctiletý středoškolák Benjamin si na svůj první prázdninový den naplánoval něco, co lze jen těžko pochopit. Podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ mladík z pátku na sobotu vnikl do autopůjčovny na Pěstitelské ulici v Bratislavě, kam chodil jako brigádník. Uvnitř areálu měl zapálit čtrnáct vozidel.

Poté se Benjamin na skútru přesunul k budově Školy pro mimořádně nadané děti a gymnázia. Tam si vzal žebřík a vlezl přes rozbité okno dovnitř. Uvnitř podle televize JOJ student rozlil po sborovně a dalších místnostech benzin a škrtl zápalkou. Při následném požáru sám zahynul v důsledku udušení kouřem. Policie studentovo tělo bez známek života našla ve sborovně, kde chlapec požár zřejmě založil.

Škola i policie mlčí

Deník Plus JEDEN DEŇ v pondělí upozornil, že Benjaminovi rodiče jeho zmizení nahlásili už v noci, kdy chlapec na skútru zmizel z jejich domu. Policie ani škola se k případu doposud blíže nevyjádřily.

Slovenská média o víkendu informovala, že stejnou školu navštěvoval i i Juraj (†19), který loni v říjnu před bratislavským LGBTQ+ klubem Tepláreň zastřelil Juraje (†27) a Matúše (†23).

Oba se znali

Devatenáctiletý Juraj se s o rok mladším Benjaminem znal blíže než jen ze školních chodeb a lavic. Oba chodili do stejného klubu karate. Dokládá to i fotografie, na které stojí oba mladíci v kimonech s černými pásky. Oba spolužáci navíc měli výborný prospěch a se studiem problémy neměli.

Juraj se ve svém dopise na rozloučenou ostře vymezil proti LGBTQ+ skupině, podobně jako proti Židům, a přiznal, že jednal úmyslně. Co vedlo Benjamina k tomu, aby podpálil několik aut a následně rozlil benzin v budově školy, kde studoval, není zatím jasné.