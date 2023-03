Pět pachatelů zastřelených policií za sedm měsíců: Můžou si za to sami, říká na adresu agresorů expert

Případy, kdy policisté v České republice museli na pachatele vystřelit, jsou spíše výjimečné. Jinak tomu ale bylo v letošním a loňském roce. Například loni v říjnu. Policejní hlídka dorazila do domu ve Velkých Losinách na Olomoucku a na chodbě spatřila mladíka, který zavraždil svého přítele. I před policisty ho stále bil a bodal. Strážci zákona se ho snažili zneškodnit, nakonec ale museli vraha dvakrát postřelit. Mladík (†18), který oběti zasadil až 50 bodných ran, na místě zemřel.

Další z případů se odehrál v Ústí nad Labem v září loňského roku. Agresivní muž s nožem v ruce v rodinném domě ohrožoval svou rodinu. Když na místo dojela první hlídka, násilník nereagoval na její výzvy. Místo toho se otočil a proti policistům se i s nožem rozeběhl. Ti zřejmě neměli jinou šanci a museli začít střílet. Záchranná služba postřeleného muže převezla do nemocnice, tam zemřel.

Střílelo se také v Praze

Čtyřiatřicetiletý muž se v prosinci roku 2022 vydal na ulici Novodvorská v Praze a vyhlédl si dvě jemu naprosto neznámé ženy. Následně na ně zaútočil nožem. Jednu z nich zranil naštěstí lehce, druhou ale málem zavraždil. Život jí zachránila posádka záchranářů, která projížděla kolem. Policisté po šílenci začali okamžitě pátrat a dostihli ho nedaleko místa útoku, posléze ho obklíčili. Agresor se ale nechtěl vzdát a proti policistům se i s nožem v ruce rozeběhl. Na následky střelného poranění ze strany policie zemřel.

Pár týdnů starý případ z pražského Hloubětína. Agresivní muž se tady vloupal do budovy, na místo záhy dorazila policie. Místo toho, aby se vzdal, se proti nim i se sekyrou v ruce rozeběhl. Na následky střelného poranění na místě zemřel.

Nejčerstvější případ se odehrál v Mladé Boleslavi. A opět šlo o agresivního muže. Nejprve demoloval nedalekou ubytovnu kde rozbil okno a následně se přesunul na letiště. Tam autem narážel do vrat hangárů a ničil, co se dalo. Když ho vypátrala policie, nic na něj neplatilo. Nepomohl pepřový sprej, teleskop, ani několikrát použitý taser. Nakonec museli policisté střílet, ani v tomto případě pachatel nepřežil.

Mohou si za to sami

K incidentům se vyjádřil bývalý policejní instruktor Pavel Černý. „Určitě to není tak, že by někdo policistům říkal, aby více stříleli do lidí. To určitě ne! Je to ale dobou, kdy je mezi námi daleko více jedinců, kteří škodí, a stoupá jejich nevůle respektovat výzvy a pravidla,“ uvedl. Podle něj přibývá případů, kdy sami agresivní lidé policisty vlastně donutí, aby začali střílet.

Většinou je to v případech, kdy se je pokouší napadnout. „Sám ten agresor může zabránit tomu, aby proti němu policisté zbraň použili. Ve své podstatě si za to mohou sami. Policisté se vždy chtějí vrátit domů ke svým rodinám, nemohou zaváhat. Když k tomu dojde, budeme sledovat, jak se policistovi vystrojuje služební pohřeb,“ doplnil instruktor střelby a obrany.

Střílet? Nejhorší možnost

Situace, kdy se policista dostane do okamžiku, kdy musí střílet, je až tou nejvíce kritickou. „Policista nestřílí proto, že by chtěl nebo že by ho to bavilo. Naopak, akorát s tím jsou spojené velké problémy. Nejenom vyšetřování jeho samotného. Všechno je to vynuceno tou osobou, ale i společností. Vidíme to i jinde v evropských státech, kde ta nebezpečnost některých jedinců stoupá,“ zakončil Černý.