Tereza H. popsala zvláštní focení v Pákistánu: Budu jako Krainová, říkala si

Tereza H. (26) strávila téměř čtyři roky v pákistánské věznici Kot Lakhpat za údajné pašování drog. Nakonec byla na konci roku 2021 zproštěna všech obvinění a vrátila se do České republiky. Nyní se rozhodla, že svým fanouškům na platformě Hero Hero prozradí celý svůj příběh. V nejnovějším videu popsala svou první cestu do Pákistánu i jak probíhalo focení, kvůli kterému tam původně letěla.

V lednu roku 2018 se tehdy teprve jednadvacetileté Češce obrátil život vzhůru nohama. Na letišti v pákistánském Láhauru ji totiž zadrželi celníci, v jejím kufru bylo údajně 9 kilogramů heroinu. O více než rok později byla Tereza odsouzena k 8 letům a 8 měsícům ve vězení. Rozsudek byl sice nepravomocný, ale než soud konečně projednal odvolání a zprostil mladou ženu všech obvinění, uběhly téměř tři roky.

Nyní je ale Tereza už více než rok konečně na svobodě a rozhodla se popsat celý svůj příběh. V nejnovějším videu vysvětlila, jak poprvé letěla na focení do Pákistánu. Hned po příletu zažila obrovský kulturní šok. Uvedla, že všude byla špína a lidé měli na sobě příliš velké oblečení, měla dokonce strach vyjít ven.

Všichni na mě koukali

Jako blondýna navíc Tereza v zemi poutala velkou pozornost, protože místní nejsou na blondýny zvyklí. „Tady jsem byla jediná blondýna, dělalo mi dobře, že na mě všichni koukali,“ odkryla své tehdejší pocity. Nakonec se ale opět sešla s mužem, se kterým se setkala ve Francii, a čekala, kdy konečně přijde focení.

Jenomže dlouhou dobu se nic nedělo. Tak se nakonec musela ptát, co se tedy bude dít. Za několik dní ji její doprovod odvedl do kosmetických salónů, kde jí udělali vlasy, nehty a tetování hennou. „Salon z venku vypadal jako úplný hnus, odpadky, špína. Pak se otevřeli dveře a uvnitř to byl tak nádherný salon, že jsem to nechápala,“ uvedla Tereza. Dodala, že se během procedur cítila dobře, protože byla opět středem pozornosti. „Jak jsem vešla dovnitř, tak ty ženský se všechny postavily, protože si asi myslely, že dojela nějaká delegace z Evropy.“

Ve stylu Krainové

Dva dny po návštěvách salonů konečně došlo na domluvené focení. Před focením vzal ještě doprovod Češku na nákup doplňků a bot, které si samozřejmě mohla následně nechat. Jedny ze zakoupených lodiček dokonce Tereza ukázala fanouškům na kameru.

„Vzali mě na jakési pole, kde byla jenom hlína a čtyři velké kameny. No říkala jsem si, že asi nemají peníze na studio,“ popsala Tereza podivnou situaci. „Bylo to asi dva dny potom, co jsem měla ty umyté vlasy, takže se mi to už kudrnatilo. No říkala jsem si: ‚No co, bude to takové ve stylu Simony Krainové‘,“ dodala a vysvětlila, že tím nemyslela, že by Simona Krainová měla mastné vlasy, ale spíše šlo o kudrnatost.

Po tomto focení konečně Tereza mohla letět domů. Ptala se ještě svého doprovodu, kde ty fotky budou, a on řekl, že na určité stránce. „Pak jsem asi dva měsíce koukala na tu stránku každý den a ty fotky tam nikdy nebyly,“ uzavřela příběh o focení Češka.