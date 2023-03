5 strašných momentů v životě Terezy H.: Bití, drogy v kufru i pláč u soudu

Tereza H. | Facebook

Tereza prostřednictvím videí na platformě Hero Hero svým fanouškům popsala, jak vše začalo. Upřímně řekla, jak skončila se školou a odjela do Belgie dělat společnici. „Řekla jsem si, že žaludek na to asi mám, peníze by se mi hodily, tak proč ne,“ uvedla.

Popsala, že tehdy pila hodně alkoholu a málo jedla. Žena, pro kterou pracovala, jí navíc nezaplatila a svěřila se také s šokujícím a traumatizujícím zážitkem s klientem z Turecka.

„Klient Antonio mě surově zbil, i když jsem říkala, že nechci, a dělal, že mi nerozumí. Když chtěl dokončit sex, tak mi dal polštář na obličej a dusil mě. Chybělo pár vteřin a bylo by po mně,“ šokovala fanoušky Tereza. Pak po ní prý hodil peníze a odešel. Dodala, že se s příšerným chováním později svěřila mužům v baru a ti násilníka zbili.