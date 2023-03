Mlátil mě a dusil k smrti! Tereza H. (26) popsala trauma při placeném sexu: Jak se pomstila?

V roce 2019 se šestadvacetileté rodačce z Uherského Hradiště Tereze H. převrátil život vzhůru nohama. V Pákistánu byla nepravomocně odsouzena za pašování drog a dostala trest osm roků a osm měsíců za mřížemi. Po čtyřech letech byla odvolacím soudem osvobozena a odcestovala zpátky do Česka. Začala nový život a svým fanouškům ve videích popisuje, co ji vlastně do nešťastné situace přivedlo. Bez obalu vypráví o svých zkušenostech z Belgie, kde se živila jako společnice. V zatím posledním příspěvku popsala šokující a traumatizující zážitek s klientem z Turecka.

Počátkem tohoto týdne zveřejnila Tereza H. na sociální síti HeroHero video, kde fanouškům začala vyprávět o tom, co přecházelo její cestě do Pákistánu. Tereza přerušila školu a nastoupila do práce. Pak se jí ale naskytla jiná nabídka – vydělávat si jako společnice. Podmínky jí připadaly výhodné, a tak odletěla do Belgie, přestože neznala tamní jazyky a nedomluvila se ani anglicky.

Tam si ji vzala na starost žena, kterou Tereza fiktivně pojmenovala Sára. Ta si nejprve chtěla prověřit, zda se Češka na práci hodí. „Pak mi Sára řekla, ať jdu s jejím manželem mít sex, aby prověřil, jestli za to stojím, nebo ne. A tak jsem udělala, co jsem udělat musela,“ přiznala v novém videu Tereza s tím, že jak se později později ukázalo, muž nebyl Sářin manžel, ale spíše společník.

Říkala jsem že ne, ale stejně pokračoval

Tereza již dříve vylíčila, že její první klient byl bohatý majitel firmy okolo pětačtyřicítky, který ji vzal do své vily s bazénem a zahradou. Sára Tereze na uvolnění zábran a strach dala drogy, a jak společnice přiznala, z první zkušenosti si toho moc nepamatuje. „Necítila jsem skoro vůbec nic. Problém byl možná i v tom, že jsem tam hodně pila. V jedné ruce jsem měla slivovici, ve druhé vodku a za dvě hodiny jsem tam ležela a museli mě křísit,“ popsala.

Jako společnice se pohybovala také v podnicích, které vyhledávali sexuchtiví muži. Nevystupovala tam samozřejmě pod svým pravým jménem. Říkala si Jennifer. Tereza popsala, že – podobně jako jiné sexuální pracovnice – i ona se naučila během intimních chvilek se zákazníky vypínat své emoce. V některých případech ale šlo vyloženě o život.

Útočníkem se měl stát jeden z klientů, původem zřejmě z Turecka. Ten mladou dívku brutálně napadl, a dokonce jí málem vážně ublížil. „Klient Antonio mě surově zbil, i když jsem říkala, že nechci, a dělal, že mi nerozumí. Když chtěl dokončit sex, tak mi dal polštář na obličej a dusil mě. Chybělo pár vteřin a bylo by po mně,“ šokovala fanoušky Tereza. Pak po ní prý hodil peníze a odešel.

Po útoku přišla pomsta

Češka si nechtěla takové zacházení nechat líbit a vše řekla vyhazovačům v podniku, kde k incidentu došlo. „Řekla jsem to chlapům, jak se ke mně choval, a oni mu pak dali přes držku,“ popsala přímočaře Tereza.

Práce, kterou se Češka živila, není dle jejích slov jednoduchá. „Ta prostitutka si u sexu neužije, protože aby přežila, tak musí přepnout na režim, že je robot, a pracuje,“ uzavřela.