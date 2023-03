Tereza H. (26) o prvním kšeftu jako společnice: Byla jsem pod vlivem a nic si nepamatuju!

Když v roce 2019 Češka Tereza H. (26) v Pákistánu nepravomocně dostala osm let a osm měsíců vězení jako trest za pašování drog, zhroutil se jí svět. Po čtyřech letech ovšem brány věznice opustila a vrátila se zpět do vlasti. Za několik měsíců si na sociálních sítích vybudovala poměrně početnou fanouškovskou základnu, které popisuje svůj životní příběh. V novém videu zavzpomínala, jak probíhalo její setkání s prvním zákazníkem, když pracovala jako společnice. Kvůli alkoholu a drogám si toho prý moc nepamatuje.

V roce 2022 se po čtyřech letech v drsné pákistánské base Kot Lakhpat vrátila Tereza H. do Česka. Nejprve si dala život dohromady a stranila se fanoušků, to se ale postupem času změnilo. Tereza začala postupně odkrývat své soukromí a v nových videích, které sdílí na sociální síti Herohero, popisuje i svou minulost.

V současnosti Češka žije spokojený a běžný život, má přítele a živí se jako servírka. Rodačka z Uherského Hradiště ale za sebou má zkušenosti, které by vydaly na několik životů. Jak Tereza uvedla ve videu pro fanoušky, když jí bylo dvacet let, dostala od známého nabídku odcestovat do Dubaje a nafotit tam nějaké erotické snímky. Později se ale dozvěděla, že by se nejednalo jen o focení, ale zřejmě také o sex. Po krátkém uvažování kývla a po pár dnech ji čekala první pracovní zkušenost.

Lajna koksu od kamarádky

„Necítila jsem skoro vůbec nic. Problém byl možná i v tom, že jsem tam hodně pila. V jedné ruce jsem měla slivovici, ve druhé vodku a za dvě hodiny jsem tam ležela a museli mě křísit,“ popsala první setkání s klienty. „Jeden muž mne poplácal po noze a já jsem věděla, že teď začíná moje práce. Šla jsem s ním a bylo to brutální. Vodní postel, výhled na bazén, ale já si z toho upřímně nic nepamatuju. V tu chvíli jsem kvůli těm drogám a alkoholu měla vypnuto,“ přiznala bývalá společnice.

Po zhruba hodině od tohoto zážitku se k Tereze vrátila jiná společnice a Terezina kamarádka Sára. Když viděla, v jakém je Tereza stavu, nevzala ji jako správná přítelkyně domů, aby se dala do kupy. „Na stůl mi nachystala další lajnu koksu, řekla, že budu v pohodě, a zase odjela pryč,“ šokovala svou upřímností Tereza.

Obavy nakonec zahnala

Zpětně Češka přiznává, že se po tomto zážitku měla na kariéru společnice vykašlat, ale pokračovala dál. Dalšího dne ji kamarádka vzala do belgického baru, kam společnice chodily za svými klienty.

V černých upnutých minišatech a ve vysokých podpatcích se kamarádky vydaly do práce. „Měla jsem tam schůzku s mužem jménem Ludo, věděla jsem jenom to, že má červené brýle a knírek. Když jsem sahala za kliku, myslela jsem, že se pozvracím nebo uteču. Řekla jsem ale, že ne. Už jsem do toho šla a vešla jsem,“ doplnila Tereza první zážitky, které jako společnice v minulosti zažila.