Tereza H. (26) otevřeně o kariéře společnice: Řekla jsem si, žaludek na to mám! Pak na to přišli rodiče

Šestadvacetiletá Tereza H. byla před pěti lety celníky zadržena na pákistánském letišti v Láhauru. V zavazadlech jí našli devět kilogramů heroinu a Češka pak za strávila čtyři roky v kriminále. Po návratu do rodné vlasti začala pracovat jako servírka, našla si přítele a rozhodla se, že bude svým fanouškům skrze videa vyprávět celý svůj příběh. V prvním popsala své rebelské teenagerské období a to, jak se dostala k práci společnice.

V roce 2019 byla Češka Tereza H. (26) v Pákistánu nepravomocně odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení za to, že u ní celníci našli devět kilo heroinu. Nakonec byla dívka v listopadu 2021 zproštěna obžaloby a po čtyřech letech ve vězení se mohla vrátit zpět do Česka.

Po svém návratu v roce 2022 si nejprve dávala od sociálních velkou pauzu. Postupně jim však přicházela na chuť a brzy získala velké množství fanoušků. Těch má v současnou chvíli přes třicet tisíc. Původně si přála vydat o svých zážitcích knihu, ale nakonec jí prý plány nevyšly tak, jak si představovala.

Video V pakistánské věznici strávila Tereza H. (26) za údajné pašování drog čtyři roky. - Videohub Video se připravuje ...

Nakonec se Tedy rozhodla vyjevit svůj život a zkušenosti skrze videa. V jednom z nich například popsala své rebelské období během dospívání. „Studovala jsem ekonomku, ale po operaci s břichem jsem trochu nestíhala a hodně mi toho uteklo. Pak jsem ale začala chodit za školu, s kamarádkami na kafíčko a na nákupy,“ přiznává v novém videu blondýnka.

Ve třetím ročníku prý dívce učitelé sdělili, že buď bude muset opakovat ročník nebo přestoupit jinam. Tereza se rozhodla nastoupit na církevní gymnázium ve Velehradě, ale několik týdnů před maturitou se studiem sekla a nastoupila do práce ve fabrice na výrobu autodílů. Ale ani s tou nebyla spokojena.

Nakonec dostala od kamaráda nabídku k focení erotických snímků v Dubaji. Když na práci kývla, dozvěděla se, co to bude obnášet. „Kamarád mi pak sdělil, že ti muži, kteří budou u focení přítomní, po mně asi ještě něco budou chtít. A o uklízení nebo mytí oken úplně nešlo,“ popsala otevřeně na videu Tereza. To ji ale nerozházelo a na nabídku práce kývla.

„Řekla jsem si, že žaludek na to asi mám, peníze by se mi hodily, tak proč ne,“ uvedla své důvody Češka. Nakonec odcestovala do Belgie, kde se živila jako společnice, ale rodičům pravdu říct nechtěla.

„Řekla jsem jim, že tam jedu pracovat do továrny. Nakonec jsem se starala jako au-pair o dcerku další společnice,“ vypráví Tereza. Háček ale nastal v momentě, kdy na sociálních sítích začala sdílet lechtivé fotografie. „Když jsem začala na sociálních sítích sdílet fotky, kde jsem byla spoře oděná v podpatkách a jezdila v drahých autech, tak jim asi došlo, že v Belgii dělám společnici,“ doplnila své vzpomínky Češka.

„Jo, naši jsou takový, že mi vždycky na něco řekli. Ty kouříš, to je špatně. Ty Piješ, to je špatně. Ty děláš prostitku, to je ještě horší. Hlavně nikam nelétej nikam, něco se ti stane. No ale samozřejmě my jako mladí, rodiče neposloucháme,“ vzpomíná na své dospívání Tereza.