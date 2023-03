Tereza H. (26) otevřeně o příšerných podmínkách v pákistánském vězení: Mlácení, nemoci a pláč!

V současnosti žije Tereza H. v České republice a podle všeho je šťastná. „Mám práci, mám přítele a obarvila jsem se zase na blond,“ culila se na novém videu známá rodačka z Uherského Hradiště. Vzpomínky z pákistánské basy jsou pro ni prý stále velmi čerstvé. „Člověk, který je čtyři rok ve vězení, si musí zase zvykat na to socializování,“ vysvětlila na sociální síti Herohero.

Podle ní nejde o nic lehkého. „Obdivuji toho člověka, který přijde ven z basy a je úplně v pohodě,“ uvedla Tereza. „Mám to stále v sobě. Sem tam si vzpomenu, jak nás budili, jak tam mlátily holky a jaká tam byla zima,“ popisovala drsné podmínky.

A co víc, za mřížemi byla několikrát nemocná. „Neměla jsem žádnou lékařskou pomoc, musela jsem si pomáhat sama, brečela jsem,“ prozradila. Jak dodala, vzpomínek na příšerné zážitky se nezbaví. „Budu to v sobě mít do konce života,“ myslí si.

Jak také Blesk informoval, Tereza se obsáhle svěřila o svých strastech již dříve. „Mohli jste mít bolest hlavy nebo tuberkulózu. Léto bylo v klidu, vedro jako v sauně, tak jsem tu chřipku brzy vypotila. Ale v zimě? Nezahřála mě deka, ani mikina, ani horký čaj. A do toho rýma a kašel,“ popisovala své utrpení.

„Někdy se mi stane, že zavřu oči a zase cítím to, co tam. Jak nám bylo hrozně. Bez rodiny, zavření jako zvířátka, ponižování. A takové myšlenky se snažím hned setřást z hlavy, ale někdy to nepřejde hned,“ dodala Tereza H.

Ve vězení nakonec Češka strávila čtyři roky. Verdikt soudu byl ovšem nepravomocný, Tereza stále trvala na své nevině a odvolala se. Než byl ale vynesen další rozsudek, uběhly téměř tři roky, které Tereza strávila v kriminále.

Nakonec se na Terezu usmálo štěstí. V listopadu roku 2021 soud konečně vyslyšel argumenty jejího právníka a Češku zprostil obvinění. Celníci, kteří v roce 2018 dívku zadrželi, totiž výrazně chybovali při manipulaci s látkou nalezenou v kufru.