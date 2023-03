Ženu napadli psi, které hlídala: Utrhli jí nos, uši i rty!

Naprostým peklem si prošla Jacqueline Durandová, která hlídala psy cizímu páru. Ve chvíli, kdy vešla do domu, aby se o psy postarala, ji napadli. Táhli ji chodbou do obývacího pokoje, kde zůstala ležet v tratolišti krve. Utrhli jí nos, uši, rty a tváře. Rodačka z Texasu musela podstoupit náročné operace a jen o vlásek unikla smrti.

V prosinci roku 2021 se Jacqueline rozhodla postarat se o dva cizí psy. Se dvěma záchranářskými psy se už předtím jednou setkala. Šlo o křížence boxera a pitbulla Bendera a německého ovčáka Lucy. Vypadalo to prý, že si spolu budou rozumět, ovšem ve chvíli, kdy vešla do jejich domu, kde volně pobíhali, došlo k útoku. Psi ji povalili na zem a táhli ji chodbou až do obýváku. Útok trval dlouhou půl hodinu a Jacqueline myslela, že nepřežije.

„Když jsem cítila, jak mi visí kus kůže z obličeje, říkala jsem si, že umřu,“ uvedla pro britský deník Daily Star. Na těle měla víc než 800 kousanců a ztratila 30 % krve. Psi jí ukousli nos, uši, rty a tváře. Policisté zraněnou ženu objevili jen díky tomu, že zůstaly pootevřené dveře, a tak sousedi spustili poplach. K útoku došlo den před jejími dvaadvacátými narozeninami. Místo oslav Jacqueline bojovala o život. Po převozu do nemocnice podstoupila náročnou operaci, která trvala sedm hodin. Musela být několikrát resuscitována a strávila několik dní v kómatu.

V nemocnici strávila šedesát dní a podstoupila osmnáct operací, při nichž jí byla provedena rekonstrukce obličeje. „Je to dlouhá cesta k uzdravení, ale daří se mi dobře,“ uvedla Jacqueline. Má oporu ve svém příteli, který bojoval s rakovinou. Psi jsou ale stále její vášní a ráda by se věnovala jejich výcviku. Sama má doma pejska.