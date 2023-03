Strážníky v Pardubicích opustil skvělý pes Bivoj: Děkujeme ti za všechno, vzkazují

Pardubické strážníky po 11 letech opustil jejich nejvěrnější kolega. Čtyřnohý parťák Bivoj ještě před několika dny pomáhal při fotbalovém utkání, v úterý večer ale kvůli zdravotním komplikacím odešel do psího nebe.

„Nepíše se nám to lehko. Opustil nás Bivoj, nejstarší člen oddílu psovodů. Bylo mu necelých 11 let. I přes svůj respekt budící vzhled byl Bivoj pes s obrovským srdcem, oddaným parťákem a skvělým kolegou do jakékoliv akce,“ svěřili se se smutnou zprávu městští strážníci z Pardubic.

Bivoje, který se narodil 11. dubna roku 2012, popisují jako spolehlivého psa, který dokázal odhadnout situaci, a hlavně své kolegy pohlídat. Ačkoliv to byl hlavně „policejní“ pes, uměl to být velký mazel. Zároveň se velmi rád nechával fotografovat. „U městské policie objevil i skryté vlohy pro fotomodeling,“ dodali strážci veřejného pořádku s nadsázkou.

Do své poslední služby nastoupil 4. března letošního roku při fotbalovém utkání s Baníkem. „Za duhový most odešel v úterý večer po krátkých zdravotních komplikacích. Setká se tam s bývalými parťáky Kimem, Sorbonem, Hectorem a Urbisem,“ zakončili strážníci se slovy díků.