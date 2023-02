Dva velké úspěchy policejního psa Exela: Zachránil život pohřešované a vypátral zloděje

V polovině ledne obrželi policisté hlášení o pětapadesátileté ženě, která se nevrátila z procházky v Liberci. Blízcí o ni měli strach, protože trpí psychickou nemocí a v minulosti měla sebevražedné sklony.

V té době se navíc teploty pohybovaly kolem nuly. Složitý lesní terén, kde by se mohla žena nacházet, propátrávaly policejní hlídky. Na místě byl i psovod Václav Mlejnek se služebním psem Exelem. Ten štěkáním označil místo, kde se žena nacházela.

„Byla zimou schoulená za stromem, pouze v nátělníku, kabát a svetr měla vedle sebe. Na oslovení reagovala velmi slabým hlasem a neustále opakovala, že chce zemřít,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Ta doplnila, že byla žena za stromem ukrytá tak, že byla pro hlídky neviditelná. Díky Exelovi se však podařilo pohřešované zachránit život.

Vypátral zloděje motorky

Druhý úspěch si Exel zapsal v noci z neděle na pondělí. Tentokrát měl muž v prádelně na ubytovně v Turnově zničit automat na mince, z něhož získal 1550 korun. Samotným poničením stroje však vznikla škoda ve výši 11 tisíc. Potom tentýž pachatel vypáčil zámek u dveří zahradního domku a ukradl motorku JAWA 350/354.

Majitel motocyklu Jiří na sociálních sítích zveřejnil příspěvek o tom, že mu byla ukradena. „Motorku jsem před lety renovoval a má netypicky hnědé sedlo a dočervena rukojeti na řídítkách a gumu řadící páky,“ popsal specifika motorky a doplnil, že prosí kohokoli o informace vedoucí k nalezení ukradeného stroje.

Lidé se mu skutečně začali ozývat s tím, že na motorce viděli jet neznámého muže v Trutnově. Jiří se ihned vydal na místo, kde se měl pravděpodobný pachatel nacházet a současně kontaktoval policii.

„Poslední informace, kterou policisté od majitele motocyklu měli, byla ta, že podezřelý muž jel směrem z ulice Koškova do Nudvojovic, kde zajel do pole a následně do lesíka,“ popsala mluvčí Dagmar Sochorová s tím, že ukradený motocykl nalezli v trávě u slepého ramena řeky. Majitel ho bezpečně poznal. Zbývalo už jen vypátrat pachatele, který z místa utekl.

Opět přišel na řadu Exel a jeho psovod Václav Mlejnek, kteří se vydali po stopě zloděje. „Běželi po polní cestě až k úrovní železničního mostu přes řeku Jizeru, kde se služební pes zastavil a v zadní části u jedné ze zahradních chatek výrazným štěkotem označil místo úkrytu podezřelé osoby,“ uvedla Sochorová s tím, že uvnitř byl skutečně pravděpodobný zloděj motorky, který skončil v policejní cele.

